Bắt giam người đàn ông có hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ

Chiều 31/7, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Danh Minh Quang để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quang tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện nhiều người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nhà nước…, trong số đó có Quang.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.