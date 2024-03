Bắt giam nhân viên trường học dâm ô nữ sinh 14 tuổi

Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Tiến Thịnh (SN 1985, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Huỳnh Tiến Thịnh - nhân viên một trường THCS trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi dâm ô học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thịnh là nhân viên một trường THCS trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về việc bé D.M.C (SN 30/12/2009, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đang ở nhờ nhà người thân để đi học ở xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm đã bị Thịnh xâm hại.

Theo lời khai ban đầu của Thịnh và bị hại thì trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2023 đến ngày 6/10/2023, Thịnh và em C. quen biết nhau và phát sinh tình cảm, Thịnh đã nhiều lần thực hiện hành vi nắm tay, hôn vào hai bên má của C.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm đang tiếp tục làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.