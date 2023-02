Phát hiện thi thể phụ nữ chôn ở bãi rác, nghi bị sát hại

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 24/2, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Nạn nhân là chị Tr.Th.Ng.Tr.g (44 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM; sinh sống tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) bị sát hại, chôn ở bãi rác vừa được tìm thấy.

Bãi rác, nơi phát hiện thi thể chị Ng.Tr. Ảnh: Thiên Long

Theo chính quyền xã Tân Hiệp, chị Tr. lên vùng biên giới của xã mua đất để canh tác, sau đó cất nhà ở tại đây. Thời gian này, chị chung sống với một thanh niên quê Quảng Ngãi. Thanh niên này trước làm công trình xây dựng nhà yến cho một hộ dân tại địa phương. Sau đó, anh làm bảo vệ, dọn dẹp khu vực nhà nuôi chim yến.

Ngày 17/2, thấy chị Tr. khá lâu không về thăm người thân ở TP.HCM, gia đình tìm lên xã biên giới Tân Hiệp. Khi đến nhà không thấy ai, cùng thời điểm có một thanh niên bỏ chạy khỏi căn nhà và trốn biệt tăm.

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân báo Công an xã Tân Hiệp. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm liên tục 3 ngày, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong, chôn dưới bãi rác bốc mùi hôi thối nằm sâu trong khu rừng tràm cách nhà khá xa.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh xác định thi thể chính là chị Tr., trên người có nhiều vết chấn thương, gần nơi chôn có 1 bao nilông rộng, thùng carton dính máu đã khô...

Trưa 24/2, Cảnh sát hình sự Long An thông tin, đã bắt được nghi phạm, nhưng chưa cung cấp cụ thể nơi bắt và tên tuổi đối tượng.

Thầy giáo dâm ô học sinh lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/2, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồng (SN 1975) 36 tháng tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Cụ thể, ngày 24/2, Tòa án Nhân dân TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, trú tại phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ, ngày 24/3/2022, tại phòng học ở Trường THCS Lê Lợi và khoảng 8 giờ ngày đầu tháng 5/2022 tại phòng học dạy thêm ở thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi, Hồng đã nhiều lần có hành vi dùng tay sờ vào một số bộ phận nhạy cảm của 2 học sinh lớp 9 do Hồng chủ nhiệm và giảng dạy.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồng 36 tháng tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trao đổi với Dân Việt, ông N.V.Th bố nạn nhân cho biết, ông không có ý kiến gì và không kháng cáo về kết quả phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Văn Hồng với mức án 36 tháng tù.

Diễn biến mới vụ phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà riêng ở Minh Tân (Phú Xuyên, TP.Hà Nội), ở diễn biến mới nhất, nhà chức trách đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án.

Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nghi phạm gây án và đang truy bắt đối tượng. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/TA

Theo đó, trưa 23/2, người dân phát hiện bà P.T.T (58 tuổi) và mẹ là cụ Đ.T.L (90 tuổi) đã tử vong trên giường ở nhà riêng tại xã Minh Tân. Được biết bà T không lập gia đình và sống cùng mẹ đẻ tại căn nhà nêu trên. Nhà chức trách phát hiện nhiều vết máu tại hiện trường.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Phú Xuyên khẩn trương tiếp cận hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệm vụ để điều tra, xác định nguyên nhân vụ án.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định đây là một vụ án mạng và cũng đã xác định được danh tính nghi phạm gây án là người địa phương.

Hiện các lực lượng chức năng của TP.Hà Nội đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Thông tin mới vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/2, lãnh đạo Cục Thuế TP.Hải Phòng cho biết, tất cả các doanh nghiệp do Trương Xuân Đước đứng tên làm giám đốc trên địa bàn Hải Phòng đã ngừng hoạt động từ năm 2021.

Cụ thể: Trao đổi với Dân Việt, vị lãnh đạo Cục Thuế TP.Hải Phòng cho biết, tất cả các doanh nghiệp do Trương Xuân Đước đứng tên làm giám đốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ngừng hoạt động từ năm 2021.

Qua tìm hiểu, được biết, Trương Xuân Đươc (SN 1971, trú tại Hải Phòng ) đã đứng ra thành lập và đăng ký đại diện theo pháp luật hơn chục công ty, trong đó có 11 công ty đăng ký địa chỉ trụ sở trên địa bàn Hải Phòng.

Tuy nhiên, PV đã đến một số địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại Hải Phòng, nhưng không hề có biển công ty.

Cụ thể, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Bạch Đằng đăng ký địa chỉ tại số 264 Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Tuy nhiên, tại đây, không hề có biển công ty đăng ký như trên, thay vào đó là một cửa hàng bán đồ gỗ.

Một người dân cho biết, tại địa chỉ trên, chỉ có cửa hàng đồ gỗ đã kinh doanh từ nhiều năm nay, chứ không có công ty nào hoạt động tại đây.

Địa chỉ 264 Nguyễn Văn Linh là một cửa hàng bán đồ gỗ. Ảnh: PV

Tương tự, địa chỉ nhà ông Trương Đức Thắng, thôn 7, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) được ông Trương Xuân Đước đặt địa chỉ đăng ký trụ sở 3 công ty cũng không hề đươc gắn biển công ty nào.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trên địa bàn Hải Phòng, Trương Xuân Đước đăng ký thành lập và trực tiếp làm giám đốc 11 công ty bao gồm Công ty CP Xây dựng và phát triển Hạ tầng Licogi22 (trụ sở đăng ký tại thôn 7 (nhà ông Trương Đức Thắng), xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng);

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Nạo vét đường thủy Haco 6 (trụ sở đăng ký tại thôn 7 (nhà ông Trương Đức Thắng), xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng), Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 6 (trụ sở đăng ký tại thôn 7 (tại nhà ông Trương Đức Thắng), xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng), Công ty TNHH Thương mại Kim khí Trường Thành (trụ sở đăng ký tại thôn Thù Du (tại nhà ông Bùi Huy Thuật), xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng);

Công ty Cổ phần Khánh Dung (trụ sở đăng ký tại thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng), Công ty CP Đầu tư Thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng (đăng ký trụ sở tại thôn Thù Du (tại nhà bà Đặng Thị Chín), xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng, Công ty TNHH Thương mại & sản xuất Gia Bảo (đăng ký trụ sở tại Khu 1 Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng (đăng ký trụ sở tại thôn Thù Du (tại nhà bà Vũ Thị Dung), xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng);

Công ty CP Xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Bạch Đằng (đăng ký trụ sở tại số 264 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng), Công ty CP Dầu khí Minh Tân (đăng ký trụ sở tại số 281 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng), Công ty CP Xây dựng Thăng Long, Hải Phòng (trụ sở đăng ký tại thôn Văn Chấn (tại nhà bà Tô Thị Thuỷ), xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại lô 18D Lê Hồng Phong, thuộc tổ dân phố Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Ảnh: PV

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam nhiều bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", và Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Cụ thể, theo nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP.Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.



Được biết, vợ chồng ông Đước có mối quan hệ thân thiết với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca từ thời ông Ca còn làm Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm, vợ chồng Đước cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn.



Khi biết mình và đồng phạm bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào "tầm ngắm", "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã đưa ông Ca khoảng 35 tỷ đồng để nhờ "chạy án".

Sau khi nhận tiền từ ông Đước, ông Ca không đưa cho ai để "chạy án". Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

