Ngày 11/6, Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến vụ rượt đuổi, chém nhau gây náo loạn tại quán ốc trên đường Hoàng Hữu Nam làm nhiều người bị thương.

Trước đó, hơn 21h30 ngày 9/6, đơn vị phát hiện 2 nhóm đối tượng cầm theo mã tấu, dao, kiếm… rượt đuổi, đâm, chém nhau trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức.

Nhóm 17 đối tượng bị Công an TP. Thủ Đức tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã phối hợp Công an TP.Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức công tác điều tra, xác minh, truy xét, truy bắt số đối tượng.

Đến ngày 11/6, lực lượng công an đã bắt được 17 đối tượng có liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, ngụ phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức) đã hẹn Trần Gia Bảo (SN 2003, quê Trà Vinh, hiện ngụ tại phường Tân Phú, TP.Thủ Đức) đến quán cà phê số 33 đường số 68, phường Hiệp Phú để nói chuyện. Lý do, Bảo thường chạy xe nẹt pô khiêu khích Phan Thanh Hùng - bạn của Nhân).

Khoảng 19h ngày 9/6, thấy Trần Gia Bảo đi cùng 5 đối tượng có mang theo mã tấu đến nên Nhân đã bỏ chạy. Sau đó, Bảo điện thoại hẹn Nhân đến ngã 3 đường Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức để tiếp tục nói chuyện nhưng Nhân không đến.

Đến 21h30 cùng ngày, Nhân cùng khoảng 20 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Tiến (SN 2003), Trương Hiếu Luân (SN 2002, cùng ngụ TP.Thủ Đức), Tú, Khoa… cầm theo mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt và chai thủy tinh có chứa xăng đi tìm nhóm của Trần Gia Bảo.

Khi đến trước quán Ốc Đêm, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, do nhìn nhầm một nhóm thực khách đang ăn trong quán là nhóm Trần Gia Bảo nên nhóm của Nhân đã xông vào chém.

Hậu quả khiến anh T.H (SN 1995, ngụ phường Tân Phú, TP.Thủ Đức) bị chém vào bụng, đứt gân khuỷu tay phải và anh V.V.C (SN 1991, bạn anh T.H) bị chém đứt gân mu bàn tay.

Tiếp đó, nhóm của Nhân đến khu vực trước ký túc xá Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Cơ sở 2 (đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A) thì gặp nhóm Trần Gia Bảo (khoảng 20 đối tượng) nên 2 nhóm lao vào rượt đuổi, chém nhau, khiến 2 đối tượng thuộc 2 nhóm bị thương tích.

Công an TP.HCM đã yêu cầu số đối tượng đang bỏ trốn đến trình diện, đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố (số 459, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) hoặc Công an thành phố Thủ Đức (số 9, Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) để được xem xét, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.