TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đột kích khách sạn bắt tội phạm ma túy có súng; chém nhau như phim tại quán nhậu

Cảnh sát đột kích khách sạn, bắt tội phạm ma túy mang theo súng

Như Dân Việt đã thông tin: Một nhóm 3 đối tượng nhiều tiền án, tiền sự có dấu hiệu xây dựng phát triển đường dây ma tuý, trang bị vũ khí nóng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.Đà Lạt triệt phá chiều qua (16/3).





Lực lượng công an bắt các đối tượng tại hiện trường. Nguồn: VOV

Nhóm này bắt đầu chọn một khách sạn để lưu trú từ giữa tháng 2/2022 đến nay. Khoảng 14h45 chiều 16/3, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt bao vây đột kích tầng 2 của khách sạn, khống chế Châu Thanh Duy (23 tuổi), Nguyễn Đức Thắng (29 tuổi, cùng trú tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và Vũ Thành Công (24 tuổi, trú tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Tại hiện trường, 12 gói nylon bên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một lượng tinh thể màu trắng ở trên đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa trên đĩa được phát hiện. Ngoài ra, khi khám xét kỹ, lực lượng công an còn tìm thấy 2 khẩu súng ngắn nghi là súng quân dụng cùng 12 viên đạn.

Tiến hành phân loại đấu tranh, nhóm này khai nhận toàn bộ số ma tuý ketamin và ma túy đá trên được mua để sử dụng và bán lại khi cần. Trong 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu là súng bắn đạn thể thao, 1 khẩu còn lại là súng dạng đồ chơi, 12 viên đạn là của súng thể thao. Số vũ khí này, đối tượng dùng vào việc gây áp lực với một số người vay tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Xôn xao clip chém nhau như phim tại quán nhậu ở Cần Thơ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên khoảng 6-7 người chém nhau như phim tại quán nhậu Số Dzách (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

CLIP: Chém nhau loạn xạ tại quán nhậu ở Cần Thơ. Nguồn: Facebook, theo NLĐO

Theo đoạn clip trên, một nhóm thanh niên mặc áo đen dùng dao, mã tấu lao vào chém tới tấp một nhóm người đang ở quán nhậu. Bị tấn công, nhóm người này dùng ghế, chén… chống trả.

Sự việc xảy ra bất ngờ, nhiều thực khách hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Một số người dân chứng kiến cho biết vụ việc diễn ra trong vài phút, sau đó 2 bên giải tán, có một số người bị thương.

Công an quận Ninh Kiều xác nhận vụ việc trên xảy ra vào tối 16/3. Nguyên nhân vụ hỗn chiến đang được điều tra, hiện lực lượng công an đang làm việc với chủ quán, nhân chứng và nạn nhân.

Anh rể đột nhập vào nhà đánh em vợ bị thương do thù tức

Sáng 17/3, Công an tỉnh Thái Bình đã chính thức thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Nhà anh rể bị "khủng bố" vì món nợ 1,4 tỷ đồng của em vợ

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7/3, anh Nguyễn Như Hưng (sinh năm 1978, trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại nhà thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Hưng bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Vũ Thư tập trung, xác minh, ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khách (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi “Giết người” quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Nguyễn Văn Khách là anh rể nạn nhân, đối tượng gây ra vụ án nói trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thù tức cá nhân giữa đối tượng và nạn nhân.

Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhắc đeo khẩu trang, 2 nhân viên y tế bị hành hung

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/3, ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Thị uỷ An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhân viên y tế bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ. Địa phương cũng đã chỉ đạo Công an thị xã An Khê khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc để các nhân viên y tế yên tâm công tác.

Nơi các nhân viên y tế bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ. Nguồn: CAND

Trước đó, vào lúc 20h45’ ngày 15/3, bác sĩ Đặng Thị Thanh Nga cùng các điều dưỡng Huỳnh Thị Kim Thu, Nguyễn Trung Phong và Nguyễn Thị Thảo trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã theo phân công của đơn vị.

Lúc này, lực lượng chuyên môn đã tiếp đón bệnh nhân Huỳnh Thị Mến (SN 1993, trú tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Tình trạng bệnh nhân khi vào phòng cấp cứu tỉnh táo, không tiếp xúc, co rút tay chân, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được bác sĩ chẩn đoán “theo dõi hạ canxi huyết”.

Thời điểm này, cả người nhà và bệnh nhân đều không đeo khẩu trang. Mặc dù các nhân viên y tế đã nhiều lần nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh nhưng người nhà bệnh nhân không chấp hành, có lời lẽ thô tục, chửi bới, lăng mạ nhân viên y tế.

Khi điều dưỡng Thảo thực hiện y lệnh điều trị cho bệnh nhân thì người nhà cản trở, không hợp tác và xông vào đánh chị Thảo. Lúc này, điều dưỡng Phong ra can ngăn cũng bị người nhà bệnh nhân lao vào tấn công.

Hậu quả: Điều dưỡng Thảo và Phong bị đa vết thương, sang chấn tâm lý không thể tiếp tục công việc. Sự việc được toàn thể kíp trực và người nhà bệnh nhân chứng kiến.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

2 đối tượng vừa ra khỏi trại cai nghiện đã rủ nhau đi gây án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Đức Thắng (25 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) và Trần Hoàng Phúc (25 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về tội Cướp tài sản, đồng thời phối hợp Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở rộng truy xét số vụ cướp ở địa bàn giáp ranh nghi liên quan 2 đối tượng này.

Hai đối tượng Thắng và Phúc chơi thân với nhau trong trại cai nghiện, vừa ra khỏi trại đã rủ nhau gây án tại địa bàn Long An. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, Thắng với Phúc quen biết nhau trong thời gian ở chung tại cơ sở cai nghiện. Hết hạn trở về gia đình, hai đối tượng thường xuyên liên lạc với nhau, sau đó bàn đi kiếm tiền bằng thủ đoạn trộm cắp, cướp giật.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 27/2, Thắng chủ động gọi điện thoại rủ Phúc đến địa điểm được xác định là huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiếp giáp huyện Bến Lức (Long An) bàn kế cướp tài sản.



Để an toàn khi thực hiện, Thắng còn đem theo bình xịt hơi cay, đồng thời trực tiếp điều khiển xe máy chở Phúc qua một số tuyến giao thông, khu dân cư tìm "con mồi" để gây án.

Vừa chạy vào khu vực kênh Học Trò, thuộc ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhìn thấy 3 thanh - thiếu niên ngồi nói chuyện ven lề, Thắng móc bình xịt hơi cay đe dọa. Sau đó, Thắng xịt thẳng hơi cay vào 3 thanh - thiếu niên để khống chế cướp 1 điện thoại di động Samsung A12, 1 điện thoại di động Samsung A22, một số tiền mặt rồi lên xe trốn thoát.

Tập trung điều tra truy xét, vài ngày sau Công an huyện Bến Lức nhận dạng được nghi phạm và tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

"Nữ quái" tiếp tay chiếm đoạt tiền tỷ lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Thảo (SN 1985, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Thảo tại toà. Ảnh: T.T

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng năm 2018, thông qua Hoàng Thị Điệp (trú TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Thị Thảo quen biết người đàn ông tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch).

Hóa nói Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào cho Hóa. Hóa và Thảo thỏa thuận khi mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền thì chủ tài khoản được trả 500.000 đồng. Ngoài ra, cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng.

Riêng Thảo khi đi rút tiền về chuyển cho Hóa thì được trả 400.000 đồng/lần chuyển, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền Nhân dân tệ để giao lại cho Hóa thì được nhận thêm 600.000 đồng.

Hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản Ngân hàng của Thảo mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thảo biết việc Hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm.

Cáo trạng xác định từ ngày 13/7/2018 đến ngày 19/10/2018, Hoàng Thị Thảo sử dụng các tài khoản ngân hàng người khác để nhận và chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền 1.761.571.000 đồng.

Tại Tòa Thảo khai, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng bệnh nặng nên "nhắm mắt làm liều".

Quá trình điều tra, cũng như tại tòa Thảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.