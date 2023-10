Bắt giữ 2 đối tượng lợi dụng mưa lũ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Chiều 17/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối Lê Văn Hiếu (SN 1995) và Phạm Văn Dự (SN 2000, cùng trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hiếu. Ảnh: C.Q.

Trước đó, vào rạng sáng 14/10, lợi dụng mưa lũ diễn biến phức tạp, Hiếu điều khiển xe mô tô chở Dự đi trộm cắp tài sản. Khi cả hai đối tượng đến trước nhà 1/42 đường Phạm Thị Liên (phường Kim Long, TP.Huế) thì phát hiện cửa chính nhà này đang mở.

Lúc này, Hiếu cùng Dự leo tường rào đột nhập vào nhà lấy trộm 4 điện thoại di động và tiền mặt của chủ nhà.

Hình ảnh các đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản được camera của chủ nhà ghi lại. Ảnh: C.Q.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế nhanh chóng phối hợp với Công an phường Kim Long tổ chức xác minh, truy xét đối tượng. Sau một thời gian truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được Hiếu và Dự, đồng thời thu hồi tang vật của vụ trộm.

Công an TP.Huế khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của mình nhằm phòng chống tội phạm trộm cắp lợi dụng mùa mưa lũ để gây án.