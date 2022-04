Bắt giữ đối tượng tổ chức cho 2 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 29/4, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1982, trú tại phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tổ chức cho 2 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Ảnh: Hồng Nhung.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12/3/2022, Nguyễn Khánh Toàn được một người khác liên hệ qua messenger thuê chở 2 người Trung Quốc đi từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 20 triệu đồng. Cả 2 người Trung Quốc này đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Sau đó, Toàn đã thuê đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1985, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) chở 2 người Trung Quốc này từ Hà Nội vào Đà Nẵng với giá là 12 triệu đồng, còn Toàn chịu trách nhiệm trực tiếp đón tại TP. Đà Nẵng và đưa 2 người Trung Quốc này vào TP.HCM.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Hồng Nhung.

Vào ngày 13/3, trong lúc Nguyễn Xuân Trường đang vận chuyển 2 người Trung Quốc đi đến Km809+100 của tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện. Trường đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam ngày 17/3.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thuên Huế đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh trục xuất 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.