Hành trình bắt "nóng" 19 đối tượng sau vụ 2 băng nhóm đâm chém nhau loạn xạ làm 1 người tử vong

Tập thể và các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch tặng giấy khen gồm: Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Phù Mỹ, đại úy Trần Thanh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, trung úy Phan Văn Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự và đại úy Trần Phước Hưng - cán bộ Đội CSĐT về kinh tế, ma túy Công an huyện Phù Mỹ.

Hiện trường vụ án, nơi 2 băng nhóm đâm chém nhau. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Bình Định, khoảng 0h ngày 9/2, Công an huyện Phù Mỹ nhận tin báo một thanh niên chết tại xã Mỹ Chánh với nhiều dấu hiệu bất thường. Nạn nhân, bị chém vào cổ, xung quanh hiện trường rất nhiều hung khí rơi vãi. Nạn nhân được xác định là Đỗ Anh Quân (SN 2004, ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ).

Điều tra ban đầu của Công an huyện Phù Mỹ cho thấy, do mâu thuẫn trước đó giữa Đoàn Hoàng Thương (SN 2006, ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) và Lưu Quốc Huy (SN 2005 ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) nên hai bên nhắn tin hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Từ tối 8/2, 21 đối tượng của 2 nhóm đã chuẩn bị hung khí gồm phãn phát bờ, rựa, gạch đá, chai lọ để đánh nhau. Điểm hẹn của hai nhóm là cổng chào xã Mỹ Chánh thuộc thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh.

Khoảng 20 giờ ngày 8/2, nhóm của Lưu Quốc Huy đến trước giờ hẹn 15 phút, chờ sẵn thì nhóm Đoàn Hoàng Thương cùng đến là hai bên xông vào nhau chém loạn xạ.

Hung khí gây án bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA.

Trong lúc ẩu đả, Đỗ Anh Quân là người của nhóm Lưu Quốc Huy đã bị đối tượng của nhóm Đoàn Hoàng Thương chém vào cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng chém người đã lau và vứt hung khí rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã triển khai lực lượng, huy động công an các xã Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Quang nhanh chóng truy nóng các đối tượng. Ngay trong đêm lực lượng công an đã xác định và đã triệu tập 20 đối tượng tham gia đánh nhau.

Công an huyện phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh để củng cố chứng cứ, xác định vai trò của từng đối tượng tham gia để xử lý.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 19 đối tượng liên quan đến vụ án giết người này.

Trong đó, 9 đối tượng của nhóm Đoàn Hoàng Thương bị bắt để làm rõ hành vi giết người và 10 đối tượng nhóm Lưu Quốc Huy bị bắt để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật để xử lý đúng người, đúng tội nhằm kịp thời răn đe tình trạng băng nhóm côn đồ tụ tập đánh nhau vì những mâu thuẫn nhỏ.