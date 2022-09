Bắt khẩn cấp 4 đối tượng xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

4 trong 6 đối tượng xông vào Bệnh viện Đa khoa Long An đập phá, truy sát bệnh nhân đã bị Công an TP.Tân An bắt giữ. Ảnh: CACC

Sáng 26/9, Công an TP.Tân An cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự của TP.Tân An (Long An) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi), cùng ngụ TP.Tân An và Lê Văn Thức (26 tuổi), ngụ huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng này khai nhận, xuất phát từ chuyện mâu thuẫn với nhóm anh Nguyễn Ngọc Bình (ngụ TP.Tân An) nên đã xảy ra cự cãi, xô xát tại một quán karaoke.

Nhóm này và nhóm anh Bình hát ở hai phòng cạnh nhau, khi đi ra ngoài hành lang mời bia rồi xảy ra đánh nhau. Anh Bình bị một người trong trong nhóm kia dùng ly ném vào đầu, đánh trúng vai, tay chấn thương được bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, nơi xảy ra sự việc 6 đối tượng xông vào đập phá, truy sát bệnh nhân. Ảnh: Thiên Long

Khi anh Bình được đưa vào bệnh viện, nhóm này còn đuổi đánh vào tận Bệnh viện Đa khoa Long An, đập phá hư hỏng nhiều tài sản thiết bị y tế.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h50 ngày 23/9, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, ngụ TP.Tân An) trong tình trạng trên cơ thể có một số vết thương ở đầu, vai, ngực và tay.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, trong lúc bác sĩ đang tiếp nhận kiểm tra bệnh nhân Bình tại phòng tiểu phẫu của khoa Cấp cứu thì bên ngoài cửa bệnh viện bất ngờ xuất hiện nhóm 6 thanh niên. Nhóm này đi chung trên 2 xe máy biển số 62K5-4197 và 81N1-004.58, giả chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào.

Vào được trong khoa Cấp cứu, 3 trong số 6 đối tượng cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình đến bệnh viện.

Không tìm được anh Bình, nhóm này đập phá tài sản trong bệnh viện khiến 2 máy trợ thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy cùng một số thiết bị khác bị hư hỏng. Hiện 4 đối tượng đã bị bắt, còn 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Công an TP.Tân An cho biết, đơn vị đang tích cực truy bắt những đối tượng còn lại.