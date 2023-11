Bát Kỳ đại xà Orochi - Quái vật đình đám trong thần thoại Nhật Bản đã bị tiêu diệt như thế nào?

Đối với những người yêu thích văn hóa truyền thống Nhật Bản, Orochi không còn là cái tên xa lạ. Con quái vật hình rắn có tám cái đầu lớn đầy hung hãn này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tác giả lẫn nhà sáng tạo game.

Sự ra đời của Bát Kỳ đại xà Orochi

Theo thần thoại Orochi ra đời từ cơn thịnh nộ của thần Izanagi. Vị thần sáng thế trong thần thoại Nhật Bản đã tạo ra đất nước này bằng cách sử dụng cây giáo thần để khuấy đảo đại dương, tạo ra 8 hòn đảo khác nhau. Một ngày nọ, nữ thần Izanami (vợ của thần Izanagi) sinh hạ hỏa thần Hinokagu. Lửa toát ra từ Hinokagu đã thiêu cháy nữ thần Izanami. Trong cơn nóng giận Izanagi đã chém Hinokagu thành 8 khúc khác nhau, mỗi khúc rơi xuống đất và trở thành một ngọn núi lửa.

Sau khi bị chém, linh khí của Hinokagu đầu thai quay trở lại nhân thế và trở thành Hỏa Thần. Còn phần tà khí sinh ra từ mặc cảm tội lỗi với mẹ và oán hận dành cho cha vẫn tích tụ trong 8 ngọn núi lửa, cứ 100 năm sẽ gieo rắc tai ương làm hại con người. 8 ngọn lửa với dòng dung nham lớn hợp lại thành bát kỳ đại xà Orochi. Mỗi cái đầu của Orochi lại tương ứng với một tội lỗi mà con người mắc phải (bất hiếu, bất tín, bất minh, ngu muội, vô cảm, nham hiểm, nông nổi, dục vọng).



Orochi và cuộc chiến với thần Susanoo

Sự hoành hành của Orochi khiến dân gian lập ra tục lệ hiến tế các cô gái mỗi năm. Một lần khi thần Susanoo cãi vã với nữ thần Amaterasu và bỏ xuống trần, vị thần đã gặp cặp vợ chồng thổ địa Kunitsu Kami ở huyện Izumo đang than khóc. Susanoo hỏi nguyên cớ, cặp vợ chồng liền kể cho chàng nghe về lễ cống nạp cho Orochi. Họ sẽ phải hiến tế nốt cô con gái cuối cùng của mình là nàng Kushiinadahime cho con đại xà.

Susanoo lập tức hỏi cưới nàng Kushiinadahime rồi hóa phép biến nàng thành chiếc lược cài lên tóc mình để Orochi không đánh hơi ra. Vì Orochi rất mạnh nên Susanoo phải dùng mưu kế mới mong thắng được nó. Vị thần nhờ người nấu rượu nặng, chia làm 8 hũ rồi cất ở cửa vào nhà. Khi Orochi đến lấy của hiến tế, 8 cái đầu của nó vục vào 8 hũ rượu uống say túy lúy. Chỉ chờ có vậy, Susanoo liền từ chỗ ẩn nấp lao ra chặt đứt cả 8 cái đầu, kết liễu Orochi. Từ phần đuôi của Orochi, vị thần tìm được thanh kiếm thần Ama no Murakumo no Tsurugi. Vì đây là thành gươm báu nên Susanoo đã gửi tặng cho chị gái Amaterasu để làm hòa.

Orochi trong văn hóa đại chúng

Orochi đã trở thành hình tượng thần thoại được khai thác nhiều và thường xuyên trong các sản phẩm văn hóa đại chúng của Nhật Bản. Bát Kỳ đại xà xuất hiện trong nhiều bộ manga-anime nổi tiếng khác nhau như Naruto, Inuyasha, Yaiba, Dragon Quest: Emblem of Roto, Wanpaku Oji no Orochi Taiji… Nhiều tựa game đình đám cũng đưa Orochi vào cốt truyện của mình như Onmyoji, Okami, Otogi, Warriors Orochi (1, 2, Z)... Hình tượng Orochi còn được khai thác trong Godzilla: King of the Monsters thông qua King Ghidorah.