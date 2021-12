“Bật mí” mã code Thẻ lên máy bay và “mẹo” nâng hạng chỗ ngồi

Đến sân bay, sau khi làm thủ tục check-in hành khách nên kiểm tra lại Boarding Pass (Thẻ lên máy bay) của mình. (Ảnh: Alamy)

Boarding Pass (Thẻ lên máy bay) nói lên nhiều điều về chuyến bay

Theo khuyến cáo của chuyên gia, mã SSSS là viết tắt của cụm từ "Secondary Security Screening Selection", có nghĩa là hành khách "được chọn" để kiểm tra an ninh bổ sung. Bất kỳ ai thấy có mã SSSS này trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay) của mình, thì nên đến sân bay sớm hơn thời gian dự tính ít nhất là nửa giờ, bởi việc làm thủ tục qua cửa an ninh sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Nếu thấy trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay) của mình có mã SSSS, hành khách cần chuẩn bị sẵn vì có thể mất nhiều thời gian hơn cho khâu kiểm tra an ninh. (Ảnh: ICNA)

Với mã SSSS trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay), hành khách sẽ được nhân viên an ninh quan tâm "đặc biệt" đến cả người và hành lý. Họ kiểm tra kỹ hơn tất cả túi xách và va li, thực hiện thao tác tìm chất nổ… Họ cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để chứng minh danh tính cùng bản tóm tắt chi tiết kế hoạch du lịch.

Tuy nhiên điều này thường chỉ được áp dụng nếu bạn bay đến Mỹ, mặc dù một số hành khách nói họ cũng thấy mã SSSS trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay) của mình khi bay đến quốc gia khác, ví dụ như tới Thổ Nhĩ Kỳ. Kế hoạch áp dụng mã SSSS được Cơ quan Quản lý an ninh giao thông (TSA) của Mỹ đưa ra sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, như một biện pháp bổ sung cho các hành khách đi hoặc đến Mỹ.

Mã SSSS thường được áp dụng khi hành khách bay đến Mỹ. (Ảnh: Getty)

Không biết bao nhiêu người có tên trong danh sách SSSS vì nó được giữ bí mật. Trước đây TSA nói những người được thêm tên vào danh sách SSSS sau khi máy tính chọn ngẫu nhiên. Nhưng một nguồn tin từ TSA tiết lộ rằng có nhiều cách khác để bị "mang thương hiệu SSSS", bao gồm cả thanh toán vé máy bay bằng tiền mặt hoặc thường xuyên mua vé một chiều.

Không dễ thoát khỏi danh sách SSSS, nhưng bất kỳ ai muốn đều có thể khiếu nại với Department Of Security’s Traveler Redress Inquiry Program (Chương trình điều tra khách du lịch, do Bộ An ninh nội địa Mỹ quản lý).

Với mã SSSS trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay), hành khách sẽ được nhân viên an ninh quan tâm "đặc biệt" đến cả người và hành lý. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra còn có một số mã khác trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay), ví dụ như 2 chữ cái ở đầu của số hiệu chuyến bay là biểu thị hãng hàng không. Các mã gồm 2 chữ cái này do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cấp.

Chuyến bay của bạn mang số chẵn hay số lẻ cũng có ý nghĩa khác nhau. Trừ những trường hợp ngoại lệ, các chuyến bay về hướng Đông hoặc Bắc thường mang số chẵn, về hướng Tây hoặc Nam có số lẻ. Đặc biệt nếu thấy 3 chữ cái GTE trên Boarding Pass (Thẻ lên máy bay) của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa có chỗ ngồi trên máy bay.

"Mẹo" nâng cấp chỗ ngồi trên máy bay lên hạng Nhất, hạng Thương gia

Mặc dù rất hiếm khi hành khách được nâng hạng chỗ ngồi trên mày bay, nhưng vẫn có những "mẹo" để tăng cơ hội được trải nghiệm khoang hạng Thương gia, hạng Nhất. (Ảnh: Austrian)

Thêm một "bí mật" nữa được các tiếp viên tiết lộ, đó là cách một số hành khách "được nâng cấp" lên khoang hạng Nhất hoặc hạng Thương gia mà không phải trả thêm tiền. Cách một số hành khách sử dụng là từ hạng ghế phổ thông "lẻn" vào khoang hạng Thương gia để ngủ khi bay đêm. Hành khách Simon Wilson đã làm như vậy trên một chuyến bay, rồi quay video tung lên mạng.

Mặc trang phục lịch sự, thời trang cũng có thể giúp tăng cơ hội cho hành khách được nâng hạng chỗ ngồi trên máy bay. (Ảnh: yoursbulletin)

Mặc dù rất hiếm khi hành khách được nâng hạng như vậy, nhưng vẫn có những "mẹo" để tăng cơ hội được nâng hạng chỗ ngồi tốt hơn. "Hãy mặc trang phục phù hợp để trông giống như bạn thuộc về nơi đó, nếu muốn có cơ hội chỗ ngồi tốt hơn… Sẽ tăng cơ hội lên rất nhiều nếu trông bạn có vẻ đoan trang…" - cựu tiếp viên của hãng Ryanair, cô Fiona Mallinson tiết lộ

Khoang hạng Nhất trên máy bay. (Ảnh: Flicr)

"Nếu bạn muốn được nâng cấp thì cũng hãy chuẩn bị trả tiền cho điều đó. Nếu máy bay bị bán vé quá mức ở phía sau, trong khi vẫn còn chỗ ở khoang hạng Nhất hoặc hạng Thương gia, họ sẽ nâng cấp và đó sẽ là "món hời" - cô Fiona Mallinson lưu ý thêm. Tuy nhiên một tiếp viên khác cho biết rằng hành khách không chắc nhận được cơ hội đó miễn phí.