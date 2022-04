Bất ngờ hôn lễ trên độ cao 11.000 mét của cặp đôi du khách liên tiếp bị hoãn/hủy chuyến bay

Vũ điệu đầu tiên cặp đôi tân hôn Jeremy Salda -Pam Patterson thực hiện trên nền ca khúc "Marry You" tại lối đi nhỏ của khoang hành khách trên máy bay. (Ảnh: Southwest Airlines)

Kế hoạch hôn lễ trong mơ của cặp đôi du khách bị thời tiết gây sóng gió

Sau 2 năm quen biết qua hẹn hò online, hồi tháng 1/2022 nhà thiết kế đồ họa Jeremy Salda đã cầu hôn Pam Patterson (người đang mất việc vì Covid-19) trên một bãi biển tại điểm đến du lịch nổi tiếng Cancun của Mexico.

Tuần trước họ lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào ngày Chủ nhật 24/4 tại Las Vegas (bang Nevada). Cặp đôi này đã đặt trước nhà thờ để kết hôn, đặt khách sạn, mua vé trên chuyến bay thẳng từ thành phố Oklahoma (Thủ phủ bang Oklahoma) tới Las Vegas (bang Nevada)…

Cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Patterson phấp phỏng chờ đợi chuyến bay tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth ở Texas. (Ảnh: People)

Nhưng kế hoạch tưởng như hoàn hảo của họ sớm gặp phải sóng gió do sự đỏng đảnh của thời tiết. Chỉ 2 ngày sau đó Jeremy Salda và Pam Patterson nhận được thông báo chuyến bay thẳng đã bị hủy, khiến họ phải đặt lại chuyến bay khác có nối chuyến bên ngoài Texas.

Ngày 24/4 cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Patterson đến sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth ở Texas. Nhưng chuyến bay nối chuyến của họ bằng máy bay của hãng American Airlines rời Dallas bị hoãn đi hoãn lại nhiều lần, cuối cùng bị hủy do thời tiết xấu.

Hôn lễ trong mơ theo ý tưởng của cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Patterson, đã được phi hành đoàn giúp biến thành hiện thực và còn nâng cấp lên tầm cao tới hơn 11.000m. (Ảnh: Southwest Airlines)

Cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Patterson (khi đó đã mặc trang phục cưới vì lo ngại khi đến Las Vegas sẽ không còn nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ) đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo, thì mục sư Chris - người được tấn phong và cũng tới Las Vegas - bước tới. Ông ngỏ lời sẽ giúp cử hành hôn lễ nếu họ lỡ hẹn kết hôn tại Las Vegas.

Ba người tìm mua được vé trên chuyến bay số 2690 của hãng Southwest Airlines, có lịch cất cánh sau 50 phút nhưng là từ sân bay khác - Dallas Love Field, để nối chuyến tại Phoenix. Họ bắt taxi Uber và giục tài xế "phóng nhanh nhất có thể!" May mắn là họ không những bắt kịp chuyến bay, mà còn có thể trao nhau lời thề nguyện "Đồng ý" chung sống khi máy bay đang trong hành trình tới Las Vegas.

Vũ điệu hôn lễ độc đáo của cặp đôi du khách trên khoang máy bay

"Cứ như cảnh trong phim… Theo đúng nghĩa đen, tôi mặc váy cưới chạy vào sân bay, qua cửa an ninh… Mọi người hét lên chúc mừng chúng tôi" - cô dâu Pam Patterson kể lại.

Khi cặp đôi du khách mặc trang phục cưới này lên máy bay, phi công hỏi xem liệu họ có kịp kết hôn tại Las Vegas không. Cô dâu Pam Patterson nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu không kịp sẽ kết hôn trên máy bay này".

Kỷ niệm không bao giờ quên của cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Patterson với chuyến bay hôn lễ của họ. (Ảnh: People)

Điều bất ngờ là phi hành đoàn cũng ủng hộ ý tưởng đó và bắt tay ngay vào chuẩn bị hôn lễ trên máy bay, bao gồm: Trang trí cabin bằng… giấy vệ sinh, tải xuống ca khúc hôn lễ "Here Comes the Bride" (Cô dâu đang đến đây), mang rượu Champagne ra… Một hành khách tặng chiếc bánh nhỏ làm bánh cưới. Tình cờ trên chuyến bay có một nhiếp ảnh gia đã chụp hình cho họ. Một cuốn sổ nhỏ được các hành khách chuyền tay nhau viết lưu bút tặng cô dâu, chú rể.

Cô dâu Pam Patterson duyên dáng bước trên lối đi nhỏ trong khoang máy bay, giữa sự theo dõi và chúc mừng của các hành khách khác. (Ảnh: Southwest Airlines)

Khi máy bay ổn định ở độ cao hơn 11.000m ở đâu đó trên bầu trời bang Arizona, mục sư Chris đã làm phép cưới cho cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Patterson trước sự chứng kiến của phi hành đoàn. Trong khi các hành khách khác đều ngỡ ngàng và thích thú được trải nghiệm một hôn lễ vô cùng độc đáo trên bầu trời.

Tiếp viên Julie Reynolds (phải) của hãng Southwest Airlines, vừa đóng vai trò DJ tải nhạc, vừa là phù dâu cho nữ du khách Pam Patterson. (Ảnh: Southwest Airlines)

Video và những hình ảnh về hôn lễ lãng mạn trên không trung của cặp đôi du khách Jeremy Salda và Pam Pattersonsau đó được lan truyền mạnh mẽ, thu hút vô số người trên thế giới theo dõi những khoảnh khắc ngọt ngào diễn ra trên chuyến bay.