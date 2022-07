Bất ngờ loại 'máy bay tàng hình' giúp Ukraine tiêu diệt các hệ thống phòng không Nga

Máy bay không người lái FlyEye. Ảnh Defence

Các lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng thành công máy bay không người lái FlyEye của Ba Lan để tiến hành trinh sát các vị trí của lực lượng Nga. Truyền hình Quân đội Ukraine cho biết, đặc biệt, nhờ sự trợ giúp của UAV FlyEye, một đơn vị phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã phát hiện được các vị trí của quân đội Nga và lần ra nơi tập trung nhân lực cũng như trang thiết bị quân sự, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không "Tor" của Nga. Từ đó, đơn vị SSU đã tiêu diệt thành công hệ thống Tor của Nga.

Một sĩ quan phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết, khi làm nhiệm vụ có với UAV, điều quan trọng nhất là phải bố trí được một nơi an toàn cho người vận hành UAV.

"Sự an toàn của đơn vị là trên hết. Trước hết, cần đảm bảo sự bí mật của người vận hành UAV - để đối phương không thể phát hiện vị trí của người này từ trên không, đồng thời tiến hành các biện pháp ngụy trang để khiến đối phương không thể phát hiện ra chúng ta", viên sĩ quan phản gián Ukraine cho biết.

Các trinh sát Ukraine gọi máy bay không người lái FlyEye là "máy bay tàng hình" vì chúng rất khó bị phát hiện.

"FlyEye rất khó để phát hiện, bởi vì có một số thuật toán, công nghệ vô tuyến điện tử mà Nga vẫn chưa được biết đến đã được cài đặt bên trong "bộ não" của UAV", theo sĩ quan phản gián Ukraine.

Những UAV FlyEye đầu tiên do công ty WB Electronics của Ba Lan sản xuất đã được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine vào tháng 3/2015. Nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong các cuộc chiến ở Donbass (miền Đông Ukraine) và hiện đang được các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục sử dụng rộng rãi để chống lại quân đội Nga.

FlyEye có chiều dài 1,9m, sải cánh 3,6m và trọng lượng cất cánh tối đa 11kg. UAV này được đánh giá là có khung máy nhỏ gọn làm bằng vật liệu composite. Cấu trúc mô đun của thân máy có thể dễ dàng lắp ráp hoặc tháo rời và khả năng cất cánh và hạ cánh hoàn toàn tự động. Nó có thể khởi động trong vòng 10 phút để thực hiện các nhiệm vụ trong các khu vực có địa hình phức tạp. Cần có hai người để vận hành máy bay không người lái FlyEye. Đường bay của UAV có thể được người điều hành lập trình sẵn và có thể thay đổi trong quá trình bay.

Phiên bản nâng cấp của UAV FlyEye có GCS với ăng ten. Trọng lượng nhẹ hơn sẽ cho phép UAV hoạt động trong thời gian dài hơn trên không. UAV có tốc độ dao động từ 50km/giờ đến 170km/giờ và có thể hoạt động ở độ cao 1.000m so với điểm cất cánh. FlyEye có thể thực hiện nhiệm vụ trong tối đa 3 giờ đồng hồ trong nhiệt độ từ âm 20 độ C đến 50 độ C và có thể chịu được tốc độ gió lên đến 12m/giây.