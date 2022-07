Bất ngờ về ký hiệu ¥ hoặc $ trong đường dây đánh bạc gần trăm tỷ đồng ở Quảng Trị

Ngày 17/7, nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố 52 bị can liên quan đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 3/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP.Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet có quy mô lớn.

Tạ Việt Hùng là 1 trong 52 đối tượng bị truy tố trong vụ án "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" ở Quảng Trị. Ảnh: Công an Quảng Trị

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có 52 đối tượng liên quan. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can lên đến cả trăm tỷ đồng.

Từ đó, VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành truy tố 52 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, có 11 bị can bị truy tố với cả 2 tội danh trên, 6 bị can bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và 35 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bằng cách nhận tài khoản đánh bạc (hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet) đã được tạo sẵn các tài khoản lẻ (tài khoản con). Đồng thời, các đối tượng tạo thêm các tài khoản lẻ này khi có yêu cầu rồi giao cho các đối tượng khác để tổ chức cho các "con bạc" thực hiện hành vi đánh bạc, hoặc số đối tượng này trực tiếp đánh bạc.

Lực lượng chức năng lúc thực hiện lệnh bắt để điều tra đối tượng Phạm Duy Tường (cu Em). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Từ các tài khoản này, các đối tượng đăng nhập vào các trang web đánh bạc trái phép như www.axx88.com, www.xxx.66.com... (có máy chủ đặt tại nước ngoài) để cá cược trực tiếp với "nhà cái". Các tài khoản này sử dụng giao diện tiếng Anh hoặc tiếng Việt chứa đựng một số điểm quy thành tiền ảo do nhà cái quy ước. Trong đó, tùy theo lựa chọn ngôn ngữ thì trên màn hình hiển thị ¥ hoặc $ (điểm đô), với một điểm đô sẽ tương ứng với một khoản tiền Việt Nam đồng.

Sau khi sử dụng các thiết bị điện tử kết nối mạng Internet, các đối tượng đăng nhập vào các trang web cá độ bóng đá rồi lựa chọn kết quả và cược số điểm đô để cá độ. Sau mỗi trận cá độ, các đối tượng tính toán tiền thắng thua với nhau bằng cách quy đổi từ điểm đô cá độ thành tiền cá độ theo tỷ lệ thoả thuận với người tổ chức cá độ.

Các đối tượng đánh bạc trên tài khoản thường thống nhất thanh toán tiền thắng, thua và tiền hoa hồng với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đồng thời, nhà cái trả cho người chơi một khoản hoa hồng thông qua tài khoản của cấp trên.

Để thu được lợi nhuận, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này đã tăng mức quy đổi 1 điểm đô lên cao hơn mức đã nhận, thực chất là góp thêm tiền cùng "nhà cái" để đánh bạc trước khi giao cho các "con bạc" khác. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện một số đối tượng còn đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức cá cược lô đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết.