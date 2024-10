Bất ngờ với những giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xanh từ tập đoàn Đức

Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2024 do Bộ Công Thương và Hiệp hội Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức tại TP.HCM từ ngày 21 - 23/10. Sáng 21/10, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas tham gia lễ khai mạc sự kiện.



GEFE 2024 nhấn mạnh, chuyển đổi xanh là con đường kiến tạo tương lai của doanh nghiệp Việt Nam, bởi vì thị trường châu Âu nói riêng và các thị trường quốc tế khác ngày càng khắt khe hơn trong các tiêu chuẩn xanh và bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ 3 từ trái qua) và ông Erick Contreras (thứ 2 từ trái qua), đồng Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng xanh EuroCham và Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, tại gian hàng BASF ở GEFE ngày 21/10/2024. Ảnh: Nguyễn Thụy



Ông Erick Contreras, đồng Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng xanh EuroCham và Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, khẳng định Việt Nam không thể chậm trễ trong quá trình chuyển đổi xanh để các doanh nghiệp có thể tiếp tục cạnh tranh trên thị trường thế giới.



Ông Contreras cho biết, thông qua triển lãm tại GEFE kéo dài 3 ngày, BASF giới thiệu lộ trình bền vững của tập đoàn Đức với các cam kết mạnh mẽ và giải pháp tiên tiến nhằm hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh vì mục tiêu Net Zero (trung hòa carbon) vào năm 20250.

Về tổng thể, đồng Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng xanh Eurocham cho biết, các giải pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp xanh sạch hơn, từ nông trại tới bàn ăn. Đây là xu hướng chung của cả thế giới.

Tùy vào nhu cầu cụ thể của ngành nông nghiệp Việt Nam, BASF sẽ cung cấp cho nông dân các giải pháp phù hợp, trong đó có tối ưu hóa việc sử dụng dinh dưỡng, bảo tồn nước và bảo vệ "sức khỏe" của đất trồng. Bởi vì đất trồng khỏe là yếu tố giúp mùa màng bội thu.

Ngoài ra, thông qua việc tập trung vào các thực hành nông nghiệp bền vững, BASF hỗ trợ nông dân đáp ứng đủ thực phẩm cho dân số ngày càng tăng, giảm thiểu các tác động đến môi trường, và phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

"Nông nghiệp bền vững ngày càng được Chính phủ Việt Nam ưu tiên", ông Contreras nhấn mạnh. Đơn cử, thuốc trừ cỏ Basta là giải pháp giúp kiểm soát cỏ dại hiệu quả mà không lưu tồn dư trong đất, vì vậy giảm thiểu tác động đến môi trường.

"Thuốc trừ cỏ này làm giảm nhu cầu phun nhiều lần và giúp nông dân đạt năng suất cao hơn, mà lại kiểm soát nhiều loại cỏ dại khác nhau", ông cho biết thêm.

Nhân viên BASF giới thiệu các giải pháp của công ty đến khách hàng tiềm năng tại GEFE 2024. Ảnh: Nhã Uyên

Tại GEFE 2024, ông Contreras được EuroCham chọn để trình bày tham luận "Kiến tạo kinh tế tuần hoàn – Làm thế nào để sản xuất các sản phẩm tuần hoàn?". Bài thuyết trình chia sẻ những nỗ lực của BASF trong việc thúc đẩy tính tuần hoàn trong quy trình sản xuất và tạo sản phẩm.

Đơn cử, một trong những giải pháp quan trọng của BASF là Loopamid, vật liệu được làm hoàn toàn từ chất thải dệt may. Đây là giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sang thời trang bền vững bằng cách tái chế các loại vải cũ thành sợi mới, chất lượng cao.

Giải pháp này giúp giải quyết vấn đề chất thải dệt may khổng lồ, với ước tính khoảng 92 triệu tấn trên toàn cầu mỗi năm. Theo đại diện của công ty, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới (mục tiêu của ngành đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ở mức 44%, tăng 9% so với kết quả năm 2023), vì vậy các giải pháp bền vững cho dệt may rất quan trọng.