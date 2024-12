Bất ngờ với thành tích học tập khủng của ông trùm "Mr Pips" Phó Đức Nam

Ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phó Đức Nam (30 tuổi, biệt danh "Mr Pips") cầm đầu.

Theo thông tin từ ban chuyên án, Phó Đức Nam là người có kiến thức sâu rộng về tài chính và kinh tế. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Nam còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và có thể giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch.

Cùng với Lê Khắc Ngọ (biệt danh "Mr Hunter"), Nam đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo qua các nền tảng tài chính quốc tế. Nhóm này sử dụng hệ thống các trang web và đường link như GTMX, ALPHA TRADING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX... để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam, tức Mr Pips tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tại Việt Nam, Nam và Ngọ đã thiết lập 44 văn phòng giao dịch, trong đó 24 văn phòng đặt tại Hà Nội với sự quản lý của 1.918 đối tượng. Các văn phòng còn lại được mở tại TP.HCM, Đà Nẵng và Campuchia, tạo thành một mạng lưới hoạt động tinh vi và rộng khắp.

Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ các đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây này. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can về tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), một trong ba đối tượng cầm đầu, hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.