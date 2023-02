Bất ngờ với trò dùng cốc để xóc đĩa tại Hà Nội

Ngày 11/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 8/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Cự Khê phát hiện bắt quả tang một số đối tượng có hành vi đánh bạc.

Nhóm này sát phạt nhau bằng hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền tại bãi tập kết mua bán rau củ quả thuộc khu đô thị Thanh Hà.

Theo đó, tại đây một đối tượng sử dụng 1 cốc nhựa màu trắng, 1 nắp nhựa màu da cam để làm công cụ đánh bạc. Một đối tượng khác là Nguyễn Văn Bảo cắt 4 quân vị để làm công cụ đánh bạc.

Các đối tượng đã dùng cốc để xóc đĩa tại bãi tập kết mua bán rau. Ảnh: CACC

Sau đó Bảo xóc cái cho các đối tượng Nguyễn Văn Tuyền, Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Thủy, Lê Văn Bằng, Nguyễn Đình Tuyên, Lê Viết Đình, Nguyễn Quỳnh Dương, Nguyễn Viết Liêm, Nguyễn Quyên chọn cửa, đặt cược tiền. Trong lúc các đối tượng đang đánh bạc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tang vật thu giữ đủ căn cứ xác định các đối tượng tổ chức đánh bạc hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Tổng số tiền các đối tượng khai nhận sử dụng vào mục đích đánh bạc đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của các đối tượng đã phạm tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi đánh bạc để điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng cũng thông báo việc bắt quả tang và tạm giữ các đối tượng đến gia đình và chính quyền địa phương biết. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và mở rộng điều tra các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.