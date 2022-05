Hà Nội: Khởi tố 18 người xóc đĩa ở Mỹ Đức

Ngày 2/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện.

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 21/4, Tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức đã bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Chiểu ở thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim.

Các đối tượng bị bắt quả tang vì đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Ảnh: CACC

Tang vật thu trên chiếu bạc, khu vực các đối tượng ngồi và trên người các đối tượng là gần 400 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc", gồm Lê Văn Hà, Nguyễn Gia Hanh, Lê Văn Bằng, Lê Thị Yến; khởi tố 3 đối tượng về hành vi "Đánh Bạc" và "Tổ chức đánh bạc", gồm Lê Thị Hiếu, Vũ Văn Xuân, Nguyễn Văn Chiểu; các đối tượng còn lại khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.