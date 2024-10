Bất ngờ với "tửu lượng" của ong bắp cày

Các nhà khoa học đã phát hiện ra khả năng đáng ngạc nhiên của loài ong bắp cày Vespa orientalis, khi chúng có thể sống sót và phát triển trong điều kiện tiêu thụ dung dịch đường có nồng độ ethanol cao tới 80%.

Đây là phát hiện đầu tiên về khả năng đặc biệt này ở một loài động vật này, vượt xa khả năng chịu đựng của các loài khác khi tiếp xúc với ethanol. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences vào ngày 21/10.

Nhà động vật học Eran Levin, từ Đại học Tel Aviv, cho biết: "Theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có loài động vật nào khác có thể chống lại ethanol trong điều kiện tiêu thụ liên tục như vậy." Ông cũng so sánh rằng loài sóc bay, được cho là có khả năng chịu đựng tốt nhất trong nhóm động vật có vú, chỉ có thể tiêu thụ mật hoa chứa 3,8% ethanol và có dấu hiệu suy gan khi tiếp xúc với nồng độ 10% ethanol trong hai tuần. Ngược lại, ong bắp cày không chỉ sống sót mà còn hoạt động bình thường khi tiếp xúc với nồng độ ethanol cao gấp 8 lần so với khả năng chịu đựng của sóc bay.

Khả năng giải độc của ong bắp cày

Khả năng chịu đựng ethanol của ong bắp cày Vespa orientalis được cho là nhờ vào quá trình chuyển hóa ethanol nhanh chóng trong cơ thể chúng. Các xét nghiệm sinh lý học trong phòng thí nghiệm cho thấy ruột của ong chứa một lượng lớn nấm men, tạo môi trường thuận lợi cho việc chuyển hóa ethanol, giúp ong giải độc nhanh chóng. Nhờ vào quá trình này, ong vẫn có thể tiếp tục các hoạt động thường ngày như xây dựng tổ và chăm sóc ấu trùng mà không có dấu hiệu thay đổi hành vi, kể cả khi môi trường sống bị xâm phạm.

Nhà sinh thái học hành vi Sofia Bouchebti hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu về ảnh hưởng của ethanol lên ong bắp cày, đặc biệt là các tương tác xã hội và tần suất chăm sóc ấu trùng của chúng. Bà Bouchebti cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu hành vi của ong chúa khi tiêu thụ ethanol, mở ra tiềm năng mới trong nghiên cứu sâu hơn về loài ong thú vị này.