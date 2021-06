Bất ngờ vụ nổ sao băng ở Vương quốc Anh

Vụ nổ sao băng vừa qua đã được nhiều người dân Anh chứng kiến

Tuần trước, khu vực Scotland và Bắc Ireland đã được chứng kiến một quả cầu lửa tuyệt đẹp trên bầu trời và khu vực phía nam của nước Anh cũng vậy. Theo phân tích từ Tổ chức Sao băng Quốc tế (IMO), thiên thạch sẽ đi vào bầu trời miền trung Scotland, khi bay qua đảo Skye và nó sẽ mờ dần. Hơn 100 người cho biết đã nhìn thấy thiên thạch rực sáng, ngay sau đó họ đã đổ xô đến IMO để kể chi tiết sự việc.

Một nhân chứng tên Adam chia sẻ: "Nó giống không giống như những ngôi sao băng khác mà tôi từng thấy. Trông gần nó giống như một tên lửa hoặc thứ gì đó ... đang bốc cháy. Đối với tôi, đó là một hiện tượng thực sự hiếm gặp." Một nhân chứng khác tên Lynn cho biết thêm: "Bầu trời đột ngột xuất hiện một vòng tròn màu trắng sáng trên giao lộ Queensferry và di chuyển về phía Dunfermline, sau đó nó mờ dần và biến mất. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao băng, nó to hơn rất nhiều những ngôi sao đó, trông như nó ở rất sát mặt đất."

Những nơi người dân có thể nhìn thấy sao băng

Rất may, đã không có bất kỳ vụ bắn phá nào do ngôi sao băng này gây ra và hiện tượng ánh sáng xuất hiện được cho là do một thiên thạch nhỏ va vào bầu khí quyển. Các thiên thạch có thể tạo ra các tia ánh sáng dữ dội, khi không khí - thứ mà chúng chưa từng gặp trước khi va vào bầu khí quyển của Trái đất - lọt vào các lỗ rỗng và khiến chúng phát nổ.

Sao băng được nhìn thấy trên khắp miền bắc Vương quốc Anh

IMO cho biết: "Quả cầu lửa này có vẻ sáng hơn bình thường. Do vận tốc chúng tấn công vào bầu khí quyển của Trái đất rất cao, các mảnh vỡ lớn hơn một milimét có khả năng tạo ra một tia sáng khi chúng chạy xuyên qua các tầng khí quyển phía trên." Những thiên thạch này thường được các nhà khoa học gọi là quả cầu lửa và chúng thường gây ra sợ hãi cho những người chứng kiến.