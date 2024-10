Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bi can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pous Moshtaghhossein (SN 1974, quốc tịch Iran) về hành vi trộm cắp tài sản.



Bắt người nước ngoài "ảo thuật" trộm tiền của nam du khách

Đối tượng diễn lại trò "ảo thuật" trộm tiền của nam du khách. Ảnh: T.H.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 27/9, ông Dmitry Strizhakov (SN 1985) cùng với vợ (SN 1997, cùng quốc tịch Nga) đến cửa hàng An Nam trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 để mua sắm.

Vài phút sau, khi nam du khách đang đứng quầy trừng bày rượu vang thì Pous Moshtaghhossein đến tiếp cận, nói chuyện với ông Dmitry Strizhakov về vấn đề liên quan đến việc phân biệt tiền USD (đô la Mỹ) cũ và mới.

Đối tượng nói với nam du khách rằng bản thân có tiền USD và lấy trong bóp ra khoe xấp tiền USD với ông Dmitry Strizhakov.

Tại đây, đối tượng cho biết không phân biệt được tiền USD mới và cũ, ngỏ ý muốn xem đồng tiền rup của Nga nên nam du khách lấy xấp tiền đưa cho đối tượng xem.

Sau đó, đối tượng dùng tay phải lấy thêm xấp tiền USD khác bên trong ví tiền của ông Dmitry Strizhakov ra đếm. Lát sau, người này trả lại xấp tiền cho nam du khách và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Khi nam du khách người Nga kiểm tra lại ví tiền thì phát hiện bị mất 25 tờ tiền mệnh giá 100 USD (2.500USD), 3 tờ tiền mệnh giá 100 EURO, 1 tờ tiền mệnh giá 50 EURO nên đến Công an phường Bến Nghé trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã bắt giữ Pous Moshtaghhossein tại sảnh chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lấy trộm tiền của ông Dmitry Strizhakov.

Theo đó, khi cầm xấp tiền của ông Dmitry Strizhakov, anh ta giả vờ đếm tiền, đồng thời cố tình tạo tình huống để ông Dmitry Strizhakov mất tập trung.

Thừa cơ hội Pous Moshtaghhossein nhanh tay rút một số tờ tiền USD bỏ vào túi quần bên trái rồi cầm xấp tiền trả lại cho ông Dmitry Strizhakov rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đã được Công an quận 1 chuyển Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.