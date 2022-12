Bắt nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Tối 22/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao

Những bị can này gồm: Vũ Hồng Nam, sinh năm 1963, Nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Chử Xuân Dũng, sinh năm 1973; nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; Phạm Bích Hằng, sinh năm 1969; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Mi Chi, về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bắt nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam để điều tra tội Nhận hối lộ. Ảnh Bộ Công an.

Mới đây tại kỳ họp thứ 24, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam ở Nhật Bản.

Ông Vũ Hồng Nam sinh năm 1963 tại Nam Định, vào ngành ngoại giao từ năm 1988. Trong quá trình công tác ông từng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2014, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ tháng 8/2018, ông Nam được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.