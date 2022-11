Bắt nguyên lãnh đạo xã ở Nam Định vì sai phạm cách đây 8 năm

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một nguyên Phó Chủ tịch xã và một nguyên công chức địa chính xã về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 284 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nguyên lãnh đạo xã ở huyện Ý Yên và 1 công chức địa chính vì vụ án liên quan đến đất đai cách đây 8 năm. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đó, 2 bị can vừa bị bắt gồm Bùi Công Khách (SN 1957, nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Ngô Đăng Ngọ (SN 1954, nguyên công chức địa chính xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, năm 2014, Bùi Công Khách và Ngô Đăng Ngọ đã soạn thảo, ký 2 hợp đồng cho thuê cùng 1 thửa đất nhưng khác nhau về giá thuê và mục đích thuê đất tại khu vực Đồng Gồ, xóm 9, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.