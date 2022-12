Bắt nguyên Phó chủ tịch quận vì nhận hối lộ Bắt nguyên Phó chủ tịch quận ở Đà Nẵng vì nhận hối lộ

Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ".

