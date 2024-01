Bắt nhanh đối tượng trộm một lúc 7 con bò của nông dân ở Quảng Nam

Ngày 31/1, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trí Tài (SN 1986, trú tại tổ 5, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an thị xã Điện Bàn phá nhanh vụ trộm bò của người dân và đưa đối tượng Lê Trí Tài đến điểm cất giấu 7 con bò do Tài ăn trộm của người dân. Ảnh: CAQN

Theo đó, vào trưa 29/1, Trực ban Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận thông tin ông Huỳnh Thanh Vân (SN 1972, trú tại thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) bị mất trộm 7 con bò trong trại bò tại cánh đồng đội 8, thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn với giá trị tài sản khoảng hơn 110 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã phân công Tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Điện Thọ và Công an xã Điện Phước khẩn trương tiến hành truy xét. Theo nhận định ban đầu của trinh sát, đối tượng đã có quá trình tìm hiểu, tiếp cận với trại bò từ trước, lên phương án rõ ràng và khả năng vẫn đang có mặt trên địa bàn.

Từ nhiều nguồn tin kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Tổ trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn chính là Lê Trí Tài và triệu tập đối tượng về cơ quan Công an thị xã làm việc khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Với những chứng cứ do trinh sát cung cấp, đối tượng Lê Trí Tài đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào tối 28/1, Tài đã thuê xe tải biển kiểm soát 43C-142.53 của một người tên Thảo (người đăng cho thuê xe trên Facebook) tại phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để vào địa bàn thị xã Điện Bàn trộm cắp bò.

Đối tượng Lê Trí Tài bên 7 con bò trộm của người dân. Ảnh: CAQN

Khoảng 22h cùng ngày, Tài điểu khiển xe tải vào khu vực nghĩa địa thuộc thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ để ẩn nấp; và đến khoảng 0h ngày 29/1, Tài đi bộ đến trại bò của ông Huỳnh Thanh Vân và dùng thanh sắt phá mở cửa chuồng, rồi dắt tổng cộng 7 con bò đưa lên xe tải nhưng không thực hiện được là do bò hoảng sợ, không chịu lên xe; lo ngại trời sắp sáng, sợ người dân phát hiện nên Tài dắt 7 con bò đến cách trại bò của anh Vân khoảng hơn 1km rồi cột rải rác các nơi với ý đồ đến khuya cùng ngày sẽ vào lại địa bàn để chở bò đi tiêu thụ, nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ.

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.