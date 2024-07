Bát nháo xe tự chế, TP.HCM hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi nghề

Ghi nhận của PV Dân Việt, dù đã bị cấm lưu hành trong nhiều năm qua, nhưng xe thô sơ, xe ba gác, xe tự chế vẫn ngang nhiên "đi dạo" khắp các phố xá.

Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe ba bánh, bốn bánh tự chế "làm luật" trên đường. Hầu hết khi bắt gặp loại xe này, người tham gia giao thông đều né để tránh mang hoạ vào thân.

Xe thô sơ, xe ba gác nhan nhản trên các tuyến đường tại TP.HCM. Ảnh: D.B

Chị Phan Thị Hậu (trú quận 10, TPHCM) chia sẻ: "Ngày nào đi làm tôi cũng bắt gặp hình ảnh xe ba gác, tự chế chạy vèo vèo trên đường. Tôi thấy xe này thì tự động lo nhường đường".

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, thời gian qua TP.HCM triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông ở TP.HCM vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao.

Dù bị cấm nhưng xe thô sơ, xe ba gác vẫn ngang nhiên chạy trên đường. Ảnh: D.B

Tại một số khu vực, nhất là các chợ đầu mối, tình trạng xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe ba, bốn bánh tự chế chở hàng hóa quá khổ đi lại gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều người tham gia giao thông phải e ngại khi gặp xe thô sơ, xe ba gác. Ảnh: D.B

Thời gian tới, Ban An toàn giao thông sẽ cùng các đơn vị, địa phương xử lý tình trạng xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe tự chế, xe ba, bốn bánh tự chế tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời các trường hợp người dân sử dụng xe ba, bốn bánh tự chế để mưu sinh có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp.