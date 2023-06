Ngày 7/6, nguồn tin từ Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Phương (SN 1985, trú tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh, để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Quang Phương bị bắt tạm giam. Ảnh: C.Tâm

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh, thời điểm bị bắt, ông Nguyễn Quang Phương vẫn đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh. Ông Phương bị bắt do có liên quan đến vụ án Nguyễn Minh Tùng - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh khởi tố, bắt tạm giam ngày 10/1/2023.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: CTV

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phương.

Trước đó, ngày 10/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tùng (sinh năm 1978), Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh và ông Trần Thiện Sinh (sinh năm 1984), cán bộ dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh. Cả hai bị can Nguyễn Minh Tùng và Trần Thiện Sinh cùng bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội danh nhận hối lộ.