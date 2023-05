Bắt tạm giam hai lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai nhận hối lộ

Ngày 30/5, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Cao nguyên (đóng tại Cụm Công nghiệp Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, TP.Pleiku) để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Trụ sở trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo đó, 2 người bị khởi tố là Trần Minh Lượng (53 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D) và ông Lê Đình Vượng (41 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D).

Được biết, trong ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can trên.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021-2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, Trần Minh Lượng và Lê Đình Vượng đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hoá hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Ghi nhận của PV vào chiều hôm nay (ngày 30/5), toàn bộ hoạt động tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D đã bị tạm dừng. Trung tâm này đã treo biển thông báo tạm nghỉ để sửa chữa máy móc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.