Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kiên (sinh năm 1987, trú tại phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D và 7 người khác về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê duyệt.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, trong thời gian hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay, lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D đã có hành vi “Nhận hối lộ” của các chủ phương tiện đến đăng kiểm, nghiệm thu các phương tiện cải tạo để bỏ qua các lỗi kỹ thuật và hợp thức hồ sơ cải tạo cho các phương tiện... với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 4/2023, phóng viên Dân Việt đã đăng tải loạt bài điều tra: "Bắc Ninh: "Cò" ngang nghiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh". Qua điều tra, mỗi xe đăng kiểm nhanh phải làm luật 1,2 triệu- 1,5 triệu đồng.

Vụ việc ""Cò" ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh" tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ vụ việc này, tối ngày 25/4, Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng với đại diện Thanh tra Bộ GTVT, đại diện Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc trực tiếp với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D.

Tại buổi làm việc, ông Trần Kiên thông tin: "Có nghe điện thoại của lái xe để tạo điều kiện cho khách hàng khi đi kiểm định, tuy nhiên khẳng định không nhận tiền từ chủ xe, lái xe; Không biết người đưa xe vào kiểm định như trong clip mà phóng viên đã đưa tin".