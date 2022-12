Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 93.000 bao thuốc lá nhập lậu

Trrước đó, vào khoảng 7h30 ngày 23/12, Tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Rạch Giá và Phòng CSGT đường bộ phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 83C-102.31 đang lưu thông trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (đoạn rẽ xuống Kinh 5, ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp), do tài xế Nguyễn Văn Tuấn điều khiển và Nguyễn Sỹ Toàn (đi cùng).

Hai đối tượng Toàn và Tuấn cùng tang vật là 93.000 gói thuốc lá lậu. Ảnh: Văn Vũ

Phát hiện xe có dấu hiệu khả nghi nên lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra thì phát hiện trên xe có chở nhiều bao tải nghi hàng nhập lậu. Tổ công tác đã đưa người và xe về Phòng Cảnh sát kinh tế (tại TP. Rạch Giá) để kiểm tra thì bắt quả tang trên xe của Tuấn và Toàn có chở 93.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (trong đó 21.500 bao nhãn hiệu JET và 71.500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO).



Tang vật 93.000 gói thuốc là lậu vừa bị lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Văn Vũ

Bước đầu Tuấn và Toàn khai nhận, số thuốc lá lậu bị Công an bắt giữ là do 2 đối tượng này nhận chở thuê từ tỉnh Long An về tỉnh Kiên Giang cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) với số tiền 4 triệu đồng. Tổng giá trị số thuốc lá trên có giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, Tuấn đã vận chuyển trót lọt 2 lần cho người phụ nữ nói trên, với 50.000 bao thuốc lá lậu và nhận tiền công 5 triệu đồng; Tuấn trả công cho Toàn mỗi chuyến 500.000 đồng.

Hiện 2 đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an TP.Rạch Giá tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xe tải chở 93.000 gói thuốc là lậu. Ảnh: Văn Vũ