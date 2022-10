Sáng 18/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Buôn bán và vận chuyển hàng cấm".



Từ trái qua, đối tượng: Chiều, Dự, Hớn. Ảnh: Nghiêm Túc

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Chiều (SN1990, TP.Châu Đốc) bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm"; Võ Hoàng Sơn (SN1987), Phan Công Dự (SN 1997), Nguyễn Hảo Hớn (SN 1989), Trần Văn Tuấn (SN 1988) Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), cùng trú TP.Châu Đốc, bị khởi tố về tội "Vận chuyển hàng cấm".



Từ trái qua, đối tượng: Hiếu, Sơn, Tuấn. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 4h30 ngày 6/10, tại khu vực tổ 14, Khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc có nhiều đối tượng lợi dụng mùa nước nổi thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới vào trong nội địa để tiêu thụ.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Châu Đốc nhanh chóng đến địa điểm trên để mật phục, truy bắt. Khi lực lượng Công an đến hiện trường, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ chạy về hướng Campuchia, 2 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tang vật 4.000 gói thuốc lá bị bắt giữ ngày 6/10.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.000 bao thuốc lá lậu nhiều nhãn hiệu, 4 xe môtô và 1 vỏ lãi composite. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng bị bắt giữ khai tên: Trần Văn Chiều và Nguyễn Văn Hậu Anh.

Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường và tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã cho mời các đối tượng liên quan lên cơ quan làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.