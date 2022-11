Bắt đối tượng sử dụng xe ô tô tải vận chuyển thuốc lá lậu

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 31/10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tri Tôn tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an kiểm đếm số thuốc lá lậu tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Khi đến khu vực ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, Tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 54S – 8621 do tài xế Võ Thanh Hậu (SN 1989, trú tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo hướng từ tỉnh Kiên Giang về An Giang, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng xe tải có chở nhiều bọc nylon màu đen, bên trong có chứa 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Võ Thanh Hậu cùng tang vật. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó, Tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tri Tôn lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.