Bắt tạm giam chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân hoạt động "chui" làm bé trai 2 tuổi tử vong

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (SN 1991, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".