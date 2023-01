Bắt tạm giam một trung úy Công an quận 11 do có hành vi nhục hình khiến một thanh niên Bắt tạm giam trung úy Công an quận 11 do dùng nhục hình khiến một thanh niên không qua khỏi

Quá trình bị tạm giam tại Công an quận 11 (TP.HCM), T.Q.B có hành vi gây rối làm mất trật tự nên bị trung úy Võ Thành Đạt (Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận 11) dùng nhục hình khiến B. không qua khỏi.

