Bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan đường dây đánh bạc "khủng" trên 2.000 tỷ đồng

Hai bị can gồm Nguyễn Thành Luân (SN 1986, trú tại số 473, Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (SN 1972, trú tại số 258, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) cùng về hành vi "Đánh bạc".

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thành Luân. Ảnh: CACC

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Luân và Thủy.

Trong quá trình điều tra xác định, Luân và Thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Bị can Lê Thị Thủy. Ảnh: CACC

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Ngày 5/6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.



Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa "núp bóng" doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng về hành vi "Đánh bạc", bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.