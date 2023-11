Bắt thanh niên cầm dao kề cổ, cướp tài sản của cô gái lúc rạng sáng

Trước đó, lúc 2h ngày 30/10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hòa Khánh Bắc với nội dung theo trình báo của chị Phan Thị Cẩm T. (20 tuổi, quê xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc) trình báo bị cướp tài sản lúc 1h30 tại K151 Âu Cơ, tổ 56, phường Hòa Khánh Bắc.

Theo trình báo của chị T., vào thời gian trên, chị đi làm về khu nhà trọ K151 đường Âu Cơ, trong lúc mở cổng để dắt xe máy vào thì một nam thanh niên áp, dùng dao kề vào cổ.

Bị khống chế, chị T. kêu cứu thì bị thanh niên này quật ngã. Trong lúc giằng co, con dao cứa vào cổ chị T. gây vết thương dài 1,5cm. Cướp được điện thoại iPhone 12 Pro của chị T. (trị giá 18 triệu đồng), tên cướp lên xe máy tẩu thoát.

Đối tượng Lê Hồng Hải. Ảnh: CACC

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc, Đội Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương có mặt tại hiện trường, truy bắt tên cướp.

Nỗ lực điều tra, đến 19h30 ngày 31/10, lực lượng công an xác định nghi can là Lê Hồng Hải (31 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) và bắt giữ khi thanh niên này đang ăn nhậu tại phòng trọ ở Kiệt 742 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Hải khai do thất nghiệp hơn 4 tháng nay nên nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền.

Rạng sáng 30/10, Hải mang theo dao rọc giấy, chạy xe máy trên nhiều tuyến đường tìm phụ nữ để cướp. Thấy chị T. đi làm về một mình, Hải bám theo và khi chị này đang mở cổng thì ra tay.

Vụ việc được Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý theo quy định.