Bắt thanh niên "tiện tay" dắt 1 con bò của dân đi bán ở Hà Nội

Ngày 4/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất đã tạm giữ Hoàng Văn Thái (SN 1999, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/4/2023, Hoàng Văn Thái đi xe đạp lang thang ở khu vực xã Thạch Hòa tìm bò để trộm cắp, thịt bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đi đến bãi đất trống khu nông trường 1A thuộc thôn 5, xã Thạch Hòa, đối tượng phát hiện 5 con bò không có ai trông giữ nên đã dắt 1 con bò đi thì bị người dân phát hiện, bắt giữ báo cho cơ quan Công an.

Ở một diễn biến khác, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cũng vừa bắt giữ một đối tượng đột nhập trường mầm non trộm cắp tài sản.

Cụ thể, cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Việt Hưng (SN 1987, Phương Liên, Đống Đa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Về diễn biến vụ việc, Công an quận Đống Đa tiếp nhận tin báo một cơ sở trường mầm non trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an các phường rà soát, truy bắt đối tượng gây án. Ngày 25/4/2023, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Việt Hưng (SN 1987; HKTT: Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Việt Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của bản thân. Lợi dụng sự sơ hở, chủ quan tại các trường Mầm non, Hưng đã đột nhập vào dùng máy cắt, kìm cộng lực, xà cầy phá két sắt của 5 trường mầm non trên địa bàn Hà Nội để lấy trộm tài sản. Tổng tài sản trộm cắp được khoảng 390 triệu đồng.