Đôi tình nhân rủ nhau trộm cắp

Cặp tình nhân Nam, Ngọc.

Trước đó, Công an phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội nhận được tin báo về vụ trộm cắp xe máy điện trước số nhà 333 Kim Mã. Quá trình điều tra, Công an phường Ngọc Khánh phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình đã làm rõ và vận động cặp đôi Nam - Ngọc đến đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng 11h30 ngày 6/4, Nam và Ngọc đi qua ngã ba Ngọc Khánh - Kim Mã thì phát hiện 1 chiếc xe máy điện nhãn hiệu JVC đang dựng trên vỉa hè trước số 333 Kim Mã không có người trông giữ, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Ngọc cảnh giới để Nam lấy trộm chiếc xe trên, rồi mang bán được 2 triệu đồng.