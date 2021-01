Bắt trọn nhịp phồn hoa của Nam đảo Ngọc từ những sự kiện vô tiền khoáng hậu

Niềm kiêu hãnh sáng lên từ New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc

Hòa vào dòng người tới tham dự chuỗi sự kiện chào năm mới New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group tổ chức tại An Thới, nhà báo, nhà văn Chu Minh Vũ không giấu nổi cảm xúc khi lần đầu tiên đón năm mới tại đảo Ngọc: "Dòng người vẫn cuồn cuộn đổ về nơi đây, tôi nghĩ ngoài sức hấp dẫn của sân khấu sôi động hay pháo hoa, người ta đến đây còn vì niềm chờ mong tham dự một lễ hội được khởi sự từ trong lòng mình: lễ hội Hạnh Phúc và mong chờ Hạnh phúc".

Những màn trình diễn nghệ thuật sôi động, pháo hoa rực sáng trên mặt biển, bầu trời. Khung cảnh lung linh đó được khắc họa trên nền bức tranh một Địa Trung Hải thu nhỏ với những khối kiến trúc mang đậm phong cách từ thị trấn Amalfi cổ kính… New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc đã khiến Nam đảo bừng tỉnh nhận ra rằng, nơi này đã thật sự đạt đến một đẳng cấp khác, kể từ khi có các nhà đầu tư lớn như Sun Group đặt chân.

Admin của Group Nghiện nhà, chị Hà Linh - người từng trải nghiệm rất nhiều điểm du lịch đẹp trên thế giới - đã rất ngạc nhiên vì sự thay đổi về cả diện mạo và cách làm du lịch của Nam đảo trong lần trở lại này: "Cách đây nhiều năm, nơi này vẫn còn rất hoang sơ, thẳng thắn mà nói thì dịch vụ hầu như không có gì. Người dân địa phương chỉ làm nghề chài lưới, tập trung sinh sống ở ven biển nên bãi biển khi đó có quá nhiều rác thải, che lấp hết vẻ đẹp của nơi này. Lần quay trở lại dịp đón Giao thừa 2021, tôi khá bất ngờ và bối rối khi có quá nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế đẹp và sang trọng. Ngoài các điểm tham quan cũ, Nam Phú Quốc có thêm nhiều trải nghiệm vui chơi quy mô, mới mẻ, độc đáo rất sôi động. Tôi rất ấn tượng với Cáp treo Hòn Thơm và Công viên nước Aquatopia… Chúng tôi đang nghĩ về việc sở hữu second home đáng mơ ước tại thành phố biển đảo đẹp nhất Việt Nam này".

Không chỉ du khách thích thú mà người dân Nam đảo cũng tự hào về sự "lột xác ngoạn mục" của quê hương mình. Từ chỗ "trắng" khách sạn 3 sao, Nam Phú Quốc đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sang chảnh, được quốc tế vinh danh như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort hay Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Từ điểm đến chẳng có gì để chơi ngoài tắm biển, giờ đây, Nam đảo đã nổi tiếng với Công viên nước hàng đầu châu Á - Aquatopia. Từ heo hút vắng lặng khi đêm về, Nam đảo đã có những sự kiện hoành tráng như New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc, và khi chiều vừa tắt, những dãy phố đêm đã kịp nhộn nhịp, sôi động. Nam đảo thậm chí đã trở thành một trung tâm mới hút khách tới Phú Quốc.

Những dấu nhấn ấn tượng từ điểm hẹn phồn hoa Nam đảo

Những thay đổi từ Nam đảo đang góp phần không nhỏ làm nên tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc về kinh tế và du lịch, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Phú Quốc. Thống kê cho thấy GDP bình quân đầu người của người dân Phú Quốc luôn cao hơn gấp 2 lần mức trung bình của tỉnh Kiên Giang. Đó là về vật chất, còn về tinh thần, chỉ hơn 5 năm trước đây, chắc hẳn người dân Nam đảo không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, ngay tại khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi mà Sun Group kiến tạo, họ sẽ được chứng kiến thời khắc lịch sử Phú Quốc chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Tại giờ khắc thiêng liêng đó, pháo hoa lại bừng sáng, đem theo những hy vọng về một khởi đầu mới và cả những hình dung về bức tranh phồn thịnh của thành phố biển đảo Phú Quốc.

Bà Vũ Ánh Hồng - CEO hãng thời trang Format nhận định: "Phú Quốc có thể phát triển theo hướng đảo du lịch với điểm nhấn là dịch vụ giải trí, trải nghiệm biển và nghỉ dưỡng, đặc biệt ở khu vực Nam đảo. Các bãi biển ở Nam đảo dài, đẹp ở cả bờ Đông và bờ Tây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho kinh doanh du lịch quanh năm. Tôi nghĩ nơi này có đủ tiềm năng và cơ hội để trở thành điểm đến mơ ước cho cả thế giới, giống như Hawai, Maldives hay Santorini….".

Nhận định trên cũng trùng với đánh giá của nhiều các chuyên gia du lịch, chuyên gia kinh tế và quy hoạch tại Hội thảo "Phú Quốc: Đón vận hội - dẫn lối tương lai" do Sở Du lịch Kiên Giang cùng Tập đoàn Sun Group và Vietnam Airlines tổ chức hôm 10/1 vừa qua. Đại diện Vietnam Airlines cho biết: "Năm 2020, Phú Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, vượt qua Nha Trang, trở thành điểm du lịch biển thu hút khách nội địa thứ 2 Việt Nam, chỉ sau Đà Nẵng". Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị cho rằng: "Chức năng chính của Phú Quốc vẫn là một trung tâm du lịch quốc tế, trong đó nhiều điểm có điều kiện để phát triển thành trung tâm du lịch cao cấp và siêu cao cấp. Đồng thời Phú Quốc phải trở thành một thành phố lễ hội. Những điều kiện đó khu vực ở phía Nam An Thới đều có thể làm được".

Và Phú Quốc đang thực sự hướng đến một thành phố lễ hội, một trung tâm của phồn hoa sôi động, khi khởi đầu năm mới 2021 bằng những sự kiện đình đám như New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc hay Lễ công bố thành lập thành phố Phú Quốc. Mới đây thôi, Nam đảo lại phủ sóng, khi truyền thông rầm rộ đưa tin khu Central Village tại tổ hợp dự án shophouse Sun Premier Village Primavera của Sun Group sẽ trở thành "sàn catwalk" đặc biệt của sự kiện thời trang đình đám nhất năm 2021- Fashion Voyage #3 - do đạo diễn Long Kan cùng các tên tuổi nổi danh trong làng thời trang Việt Nam thực hiện.

Phú Quốc đang dịch chuyển tới một đẳng cấp mới, không chỉ từ những công trình nghỉ dưỡng hay những tổ hợp vui chơi giải trí vạn người mê, mà còn từ chính những sự kiện tầm cỡ, lễ hội quy mô hay show trình diễn Vortex đỉnh cao mà các tập đoàn như Sun Group đang kiến tạo trên thành phố biển đảo.