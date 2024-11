Bầu cử Mỹ 2024: Khi nào các điểm bỏ phiếu đóng cửa?

Thời gian các điểm bầu cử đong cửa ở các bang. Ảnh: Al Jazeera.

Hàng triệu người Mỹ sẽ bỏ phiếu vào Ngày bầu cử Mỹ 2024, ngoài ra hơn 80 triệu người đã bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu vắng mặt trong cuộc bầu cử có nhiều rủi ro này.

Người bỏ phiếu có thể phải xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu, với một số khu vực trên cả nước dự kiến sẽ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục.

Ngoài việc bỏ phiếu cho một tổng thống, quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ vẫn chưa được xác định, và vô số quan chức địa phương và các biện pháp bỏ phiếu cũng sẽ được quyết định.

Bỏ phiếu mở cửa vào lúc mấy giờ vào Ngày bầu cử?

Bức tranh toàn cảnh: Hầu hết các tiểu bang mở cửa các điểm bỏ phiếu của họ lúc 7 giờ sáng giờ địa phương, nhưng một số mở cửa sớm nhất là 5 giờ sáng và muộn nhất là 10 giờ sáng.

Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào Ngày bầu cử 2024 khi nào?

Đêm bầu cử bắt đầu khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa ở một số khu vực của Kentucky và Indiana.

Thời gian đóng cửa điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo tiểu bang và thậm chí trong một số trường hợp là tùy theo quận.

Nếu điểm bỏ phiếu đóng cửa khi cử tri vẫn đang xếp hàng, họ có thể tiếp tục xếp hàng và họ vẫn có quyền bỏ phiếu.

Giờ đóng cửa tính theo giờ miền đông nước Mỹ (ET - muộn 12 tiếng so với giờ Hà Nội)

Đóng cử lúc 6 giờ chiều ET: Các bang Indiana, Kentucky

7 p.m. ET: Các bang Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia, Florida

7:30 p.m. ET: Các bang North Carolina, Ohio, West Virginia

8 p.m. ET: Các bang Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Arkansas

9 p.m. ET: Các bang Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming

10 p.m. ET: Các bang Idaho, Montana, Nevada, Utah

11 p.m. ET: Các bang California, Idaho, Oregon, Washington

12 a.m. ET ngày 6/11: Bang Hawaii

1 a.m. ET ngày 6/11: Bang Alaska.