Trực tiếp bầu cử Mỹ 2024: Những phiếu bầu đầu tiên của ngày bầu cử đã được bỏ

Hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris đang bám đuổi sát nút. Ảnh: USA Today.

Những lá phiếu đầu tiên

Hầu hết các bang mở cửa điểm bỏ phiếu lúc 7 giờ sáng giờ địa phương ngày 5/11, nhưng một số bang bắt đầu bỏ phiếu sớm nhất là 5 giờ sáng hoặc muộn nhất là 10 giờ sáng.

Cộng đồng nhỏ Dixville Notch của bang New Hampshire đã mở và đóng điểm bỏ phiếu ngay sau nửa đêm 4/11 theo truyền thống từ lâu đời. Ở đây cả bà Kamala Harris và ông Trump mỗi người đều được 3 phiếu.

Cuộc thăm dò cuối cùng của NBC News vào 3/11 cho thấy bà Harris và ông Trump đều đạt 49%, với chỉ 2% số người được hỏi vẫn chưa chắc chắn về lựa chọn của mình. Nếu biên độ sát nút như các cuộc thăm dò dự đoán, NBC News đưa tin rằng có thể mất "một tuần" để nêu tên người chiến thắng.

"Những ngày dự đoán người chiến thắng vào đêm bầu cử gần như chắc chắn đã qua", hãng tin này cho biết.

Ông Trump tham gia cuộc vận động cuối cùng trước bầu cử cùng các con



Các ứng cử viên đã tổ chức các sự kiện vận động tranh cử cuối cùng của họ tại các tiểu bang chiến trường vào đêm qua.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng của mình sau gần hai giờ phát biểu tại Grand Rapids, Michigan. Trump cho biết ông đã tham dự hơn 900 cuộc vận động tranh cử trong năm nay.

Ông Trump trong cuộc vận động cuối ở Michigan. Ảnh: Getty Images.

"Sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì mà các bạn có thể hiểu được… đây là cuộc vận động tranh cử cuối cùng của tôi, các bạn có tin được không? Các cuộc vận động tranh cử, những cuộc vận động tranh cử lớn và tuyệt đẹp này, chưa từng có điều gì giống như vậy và sẽ không bao giờ có nữa", Trump nói với những người ủng hộ và sáng sớm 5/11.

Có lúc ông cũng đưa các con mình lên sân khấu và họ đã có những bài phát biểu ngắn gọn, bao gồm Tiffany, Eric và Donald Jr.

Những người nổi tiếng vận động giờ chót cho bà Harris

Bà Kamala Harris đã kết thúc chiến dịch kéo dài 107 ngày của mình tại Pennsylvania. Bà đã chào đón rất nhiều người nổi tiếng đến các cuộc vận động tranh cử của bà vào những phút cuối của chiến dịch tranh cử, PA đưa tin.

Ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey vận động cho bà Harris lúc nửa đêm 4/11. Ảnh: Reuters.

Oprah Winfrey, Katy Perry, Will.i.am, Lady Gaga, Jon Bon Jovi và Christina Aguilera là một trong những siêu sao lên tiếng ủng hộ Harris.

Lady Gaga là một trong những ngôi sao biểu diễn tại cuộc mít tinh của bà Harris ở nhiều thành phố vào buổi tối trước cuộc bầu cử, nơi cô hát bài God Bless America trước khi cảnh báo khán giả rằng "đất nước đang phụ thuộc vào các bạn".

Trong khi đó, người dẫn chương trình Oprah Winfrey cho biết bà đã đi khắp đất nước để tham dự cuộc biểu tình ở Philadelphia, Pennsylvania, mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Yes she can".

Ngôi sao truyền hình này cảnh báo: "Nếu chúng tôi không đến vào ngày mai, rất có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bỏ phiếu nữa".

Ca sĩ Will.i.am của nhóm nhạc Black Eyed Peas đã biểu diễn ca khúc ủng hộ Harris có tựa đề "Yes she can", trong đó có lời bài hát: "Hãy đăng ký và bỏ phiếu vì cuộc sống của bạn, hãy làm điều đó vì con gái, con trai và vợ của bạn".

Người dân Mỹ đang đi bỏ phiếu để bầu cho vị tổng thống tiếp theo của họ. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trên con đường giành chiến thắng của họ.

Các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trên con đường giành chiến thắng của họ.