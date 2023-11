Khởi tố vụ nam thanh niên chém chết cha và anh ruột

Ngày 8/11, một nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định).

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định sức khỏe tâm thần đối với Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ngụ thôn Háo Đức, xã Nhơn An) để xem xét khởi tố bị can.

Như đã thông tin, ngày 30/10, khi đang ở nhà, Hồ Thanh Cường dùng dao, rựa đâm, chém chết cha và anh ruột; chém mẹ ruột trọng thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Cường có tiền sử bệnh tâm thần, đã điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định. Tháng 6/2023, Cường được xuất viện về nhà.

Sau khi xảy ra vụ án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở LĐTBXH rà soát tất cả các trường hợp bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng để có biện pháp chăm sóc, quản lý, tránh các trường hợp đáng tiếc.

Tạm dừng chuyến bay vì 2 hành khách dọa có súng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/11, Trung tâm An ninh - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý 2 hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo đó, tối 7/11, trực an ninh sân đỗ tàu bay tại bến đỗ số 27 sân bay Đà Nẵng nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tiếp viên chuyến bay VN186 việc có 2 hành khách nam tung tin mang súng lên tàu bay.

Chuyến bay VN186 (chặng bay DAD - HAN) dự kiến khởi hành lúc 19h25 ngày 7/11. Tuy nhiên, cơ trưởng phải ra quyết định từ chối vận chuyển sau sự việc.

Nhận thông tin, lực lượng An ninh hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã đến vị trí tàu bay đỗ bến số 27.

Đánh giá tính chất mức độ sự việc, Cảng vụ Hàng không miền Trung ra quyết định áp giải 2 đối tượng tung tin trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát tàu tàu bay.

Đến 21h cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát đối với tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm chất nổ.

Đến 22h cùng ngày chuyến bay chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình DAD-HAN.

Hai người tung tin có súng được xác định là N.Đ.T (SN 1993, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và L.X.Q (SN 1983, trú TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Hiện vụ việc đang được Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của Luật Hàng không.

Án mạng trước cửa phòng trọ ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Gần 10h ngày 8/11, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh - TP.Thủ Đức.



Rạng sáng cùng ngày, nhiều người thuê trọ tại con hẻm trên đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức nghe tiếng la hét, sau đó rượt đuổi nhau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: D.K.

Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện 1 thanh niên nằm gục trước cửa phòng trọ. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, trên người có vết thương ở bụng nghi do bị đâm.

Công an TP.Thủ Đức đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Lưu Hoài S. (33 tuổi, quê Hải Phòng). Liên quan đến vụ án mạng trên, một nguồn tin cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ.

Hiện công an vẫn đang lấy lời khai của đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Khởi tố, bắt giam người đàn ông sát hại người tình vì bị đuổi ra khỏi nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thanh Hải (SN 1975, ngụ phường 15, quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Thanh Hải về hành vi sát hại người tình. Nguồn: CAND

Theo điều tra vụ sát hại người tình, Hải và bị hại N.T.Q. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú huyện Châu Thành, Đồng Tháp) quen biết và sống chung với nhau như vợ chồng.

Sau thời gian chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Bà Q. và Hải chia tay. Khoảng tháng 10/2023, bà Q. liên lạc với Hải và cả hai tiếp tục sống chung với nhau. Ngày 28/10, Hải và bà Q. xảy ra cự cãi. Bà Q. xin tiền để trả nợ, nhưng Hải trả lời không có tiền.

Bà Q. chửi và đuổi Hải ra khỏi nhà. Trong lúc tức giận, Hải đã đi vào khu vực bếp lấy con dao và đâm vào ngực bà Q., khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hải bỏ trốn.

Đến sáng 31/10, ông Trần Văn Mai là công an viên xã An Khánh (huyện Châu Thành) đến quán nước của bà Q., đã phát hiện có mùi hôi thối bên trong nhà. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, ông Mai gọi điện cho người nhà bà Q. đến mở cửa. Sau khi cửa mở, mọi người phát hiện bà Q. đã tử vong trong phòng ngủ, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 1/11, Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Hải đang lẩn trốn tại xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) nên bắt giữ.

Xe cứu thương đâm trực diện vào xe của CSGT trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 11 giờ ngày 8/11, tài xế N.V.H (26 tuổi, ngụ Sóc Trăng) điều khiển xe cứu thương biển kiểm soát tỉnh Cần Thơ lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng TP.HCM về miền Tây với tốc độ nhanh.

Hiện trường tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và ô tô đặc chủng CSGT trên tuyến cao tốc. Ảnh: Thiên Long

Đến đoạn km76+400 thuộc khu vực huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) phương tiện này lao vào phía sau xe ô tô của lực lượng CSGT tuyến cao tốc đang dừng thi hành công vụ trong làn đường khẩn cấp.

Do tác động mạnh, ô tô của CSGT nát phần đuôi, hỏng kính chắn gió phía sau, xe cứu thương hư toàn phần đầu và thân xe bị hư nhiều chỗ.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của hai ô tô văng tung tóe trên mặt đường.

Tai nạn không có thương vong về người.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, khi vụ tai nạn xảy ra hai phương tiện nằm sát phần lề đường nên không ảnh hưởng phương tiện lưu thông từ hướng TP.HCM đi miền Tây.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.