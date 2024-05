Ngày 29/5, tờ Star News Korea đưa tin về sự kiện phim tài liệu của BBC về vụ án Burning Sun được phát sóng, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đối với nhiều ngôi sao Hàn Quốc như: HyunA, Go Jun Hee và Lee Cheol Woo. Bộ phim tài liệu này đã đưa vụ án tội phạm tình dục liên quan đến các ngôi sao Kpop trở lại thành tâm điểm dư luận.



Bê bối Burning Sun khiến ngôi sao Kpop bị tấn công

Theo Star News Korea, ca sĩ HyunA hiện đang đối mặt với nhiều bình luận ác ý do mối quan hệ tình cảm của cô với Yong Jun Hyung. Yong Jun Hyung từng bị tranh cãi vì liên quan đến nhóm chat tình dục của Seungri, Jung Joon Young và những người khác. Mặc dù Yong Jun Hyung khẳng định anh chỉ trò chuyện với Jung Joon Young và không tham gia vào nhóm chat tình dục có Seungri, nhưnh anh thừa nhận đã xem một video bất hợp pháp từ Jung Joon Young. Sau sự việc, Yong Jun Hyung bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ, kéo theo HyunA cũng bị tấn công trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ HyunA. Ảnh: Chosun.

Diễn viên Go Jun Hee cũng gặp phải tình huống tương tự. Trong một chương trình ra mắt vào tối 28/5, Go Jun Hee bày tỏ rằng, cô đang bị cuốn vào quá nhiều tin đồn liên quan đến vụ án Burning Sun. Đại diện của Go Jun Hee đã khẳng định sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ với những cá nhân và tổ chức tung tin sai sự thật về nữ diễn viên. "Tin đồn trên YouTube rằng Go Jun Hee là một nữ diễn viên tham gia vào vụ án Burning Sun hoàn toàn không đúng sự thật. Đó là những tin tức sai lệch và khiêu khích được tạo ra một cách ác ý", đại diện của Go Jun Hee nhấn mạnh.

Người mẫu kiêm diễn viên Lee Cheol Woo cũng phải lên tiếng giải thích khi một lần nữa bị nghi ngờ có liên quan đến phòng chat tình dục. Anh nhấn mạnh trên mạng xã hội vào ngày 20/5 rằng, phòng chat mà anh tham gia chỉ để chia sẻ lịch trình và nội dung cần thiết cho quá trình quay chương trình giải trí "Hit Maker" của đài JTBC vào năm 2016. "Sau khi chương trình kết thúc, phòng trò chuyện đó cũng bị xóa. Không chỉ tôi mà cả gia đình và những người quen cũng đang phải chịu đựng đau khổ vì những thông tin sai sự thật và những bình luận ác ý kéo dài suốt nhiều năm qua", Lee Cheol Woo chia sẻ và khẳng định sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những bình luận ác ý và lan truyền thông tin sai lệch.

Vụ bê bối Burning Sun năm 2019 đã gây chấn động mọi tầng lớp xã hội ở Hàn Quốc. Burning Sun là quán bar do Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang sở hữu. Sau quá trình điều tra, Seungri bị xét xử với 9 tội danh, bao gồm môi giới mại dâm, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhóm bạn của anh gồm nhiều người nổi tiếng đã tham gia vào một nhóm chat chuyên chia sẻ những nội dung vi phạm pháp luật như cưỡng bức, quay lén rồi bình phẩm phụ nữ. Nam ca sĩ Jung Joon Young - một thành viên nổi bật của nhóm chat này đã phát tán 11 video quay lén phụ nữ. Các thành viên khác như Choi Jong Hoon, Eddy Kim cũng bị cáo buộc phát tán video và chế giễu nạn nhân.

Sự trở lại của vụ án này qua bộ phim tài liệu của BBC đã một lần nữa khơi lại những tranh cãi và làn sóng chỉ trích trong công chúng, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và sự nghiệp của nhiều ngôi sao Hàn Quốc.