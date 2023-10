Bê bối ma túy của "Ảnh đế" Lee Sun Kyun khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng

Khi có thông tin cho rằng, cảnh sát đang điều tra ngôi sao hàng đầu Lee Sun Kyun vì nghi ngờ sử dụng ma túy, giới điện ảnh và phim truyền hình luôn trong trạng cực kỳ căng thẳng. Nếu nam diễn viên Lee Sun Kyun bị cảnh sát điều tra toàn diện trong tương lai thì tất cả các tác phẩm mà anh tham gia sẽ không được công khai trong ít nhất vài năm. Một quan chức trong ngành điện ảnh cho biết: "Nếu nam diễn viên hiện đang được nhắc đến là chính xác thì có vẻ sẽ có tác động lớn như trường hợp của Yoo Ah In".

Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan Cảnh sát Seoul thông báo vào ngày 19/10 rằng, họ đang điều tra 8 người, trong đó có Lee Sun Kyun, sau khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về quản lý ma túy. Cảnh sát tin rằng, Lee Sun Kyun và những người khác đã sử dụng ma túy nhiều lần trong năm nay tại các khu dân cư và cơ sở giải trí ở Seoul.

Làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng vì bê bối ma túy của "Ảnh đế" Lee Sun Kyun

Thông tin tức Lee Sun Kyun bị điều tra liên quan đến ma túy lan truyền khiến làng giải trí Hàn Quốc xôn xao. Ảnh: IT.

Khi tin tức này lan truyền, ngành giải trí rơi vào tình trạng khẩn cấp. Đặc biệt, nam diễn viên Lee Sun Kyun đang tích cực hoạt động điện ảnh và truyền hình. Một quan chức ngành giải trí cho biết: "Có những lo ngại về thiệt hại quy mô lớn vì các diễn viên cùng cấp độ như Lee Sun Kyun thường có một số tác phẩm nhất định sẽ xuất hiện trong vài năm tới".

Lý do khiến thế giới điện ảnh và phim truyền hình được cho là đang trong tình trạng khẩn cấp là bởi tình trạng tương tự đã diễn ra trong "vụ án ma túy Yoo Ah In". Theo đó, hầu như không thể trình chiếu hoặc phát hành các tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên liên quan. Trong trường hợp của Yoo Ah In, các bộ phim anh tham gia như "The Victory", "High Five" và phim truyền hình "The Fool of the End" vẫn chưa được phát hành ngay cả sau khi quá trình quay phim đã hoàn tất. Bộ phim truyền hình Netflix "Hell 2" dự kiến xuất hiện đã thay đổi diễn viên chính ngay trước khi bấm máy.

Khả năng cao là Lee Sun Kyun sẽ gặp phải tình huống tương tự trong tác phẩm mà anh tham gia hoặc dự kiến tham gia. Một quan chức trong ngành điện ảnh cho biết: "Tôi rất đau lòng khi sự việc như thế này lại xảy ra vào thời điểm khó khăn này đối với ngành điện ảnh".

Giới quảng cáo cũng đang theo dõi tình hình điều tra Lee Sun Kyun. Điều này là do nam diễn viên được cho là A đang xuất hiện với tư cách người mẫu cho khá nhiều quảng cáo của các thương hiệu khác nhau. Nếu Lee Sun Kyun bị cảnh sát điều tra toàn diện thì mọi hoạt động quảng cáo phải dừng lại. Yoo Ah In từng làm người mẫu cho các nền tảng mua sắm lớn, công ty dược phẩm và thương hiệu ngoài trời nhưng hoàn toàn bị loại khỏi ngành quảng cáo vì bê bối ma túy.

Điều tốt nhất có thể xảy ra là Lee Sun Kyun sẽ được trắng án ở giai đoạn điều tra nội bộ. Tuy nhiên, sự đồng thuận chung là nếu các chi tiết của cuộc điều tra nội bộ được công khai thì cảnh sát nên được coi là đã có được một mức độ bằng chứng nhất định để chứng minh cáo buộc.

Một quan chức trong ngành giải trí Hàn Quốc cho biết: "Việc cảnh sát đề cập với giới truyền thông về vụ án đang trong giai đoạn điều tra nội bộ liên quan đến một người nổi tiếng có nghĩa là họ tự tin trong việc chứng minh cáo buộc". Người này nói thêm: "Có vẻ như Lee Sun Kyun sẽ rất khó để xóa bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc".

Trong khi đó, phía công tố đã truy tố không giam giữ Yoo Ah In một ngày trước đó với các tội danh vi phạm luật quản lý ma túy, xúi giục tiêu hủy bằng chứng, lừa đảo và vi phạm luật y tế. Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng propofol 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022, đồng thời kê đơn và mua trái phép thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác từ tháng 5/2021 đến tháng 8/222.