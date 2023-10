Ngày 20/10, thông tin về cuộc hôn nhân của "Hoàng tử lai" - nam diễn viên Daniel Henney và người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Nhật Ru Kumagai đã chính thức được công bố. Theo SPOTV NEWS, cặp đôi mới đây đã tổ chức một đám cưới riêng tư tại Mỹ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ.

Công ty quản lý của Daniel Henney là Echo Global Group đã xác nhận thông tin về cuộc hôn nhân này thông qua một tuyên bố. Trong tuyên bố, họ nói: "Daniel Henney đã gặp được một phụ nữ quý giá mà anh ấy muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại. Kết quả tốt đẹp của chuyện tình này cuộc hôn nhân".

"Hoàng tử lai" Daniel Henney kết hôn với bạn gái tin đồn

"Hoàng tử lai" Daniel Henney mới đây đã tổ chức một đám cưới riêng tư tại Mỹ. Ảnh: IT.

Vợ của Daniel Henney là Lou Kumagai - người mẫu kiêm diễn viên người Nhật gốc Mỹ. Trở lại năm 2018, Daniel Henney và Ru Kumagai từng bị đồn hẹn hò. Tuy nhiên, công ty quản lý của Daniel Henney đã làm rõ rằng, họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp thân thiết và không có quan hệ tình cảm. Công ty quản lý của Daniel Henney đã giải thích rằng, ban đầu họ chỉ là bạn bè, nhưng sau đó mối quan hệ của họ dần dần tiến triển thành người yêu.

"Gần đây, cả hai đã tổ chức một lễ cưới riêng tư, yên bình với sự có mặt của cả hai bên gia đình và họ đã yêu cầu sự thông cảm với việc không thông báo trước về cuộc hôn nhân này", phía công ty chia sẻ. Cặp đôi được cho là đã tổ chức đám cưới yên tĩnh ở Mỹ, chỉ mời gia đình và những người thân thiết.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng, cuộc hôn nhân là một phần cuộc sống riêng tư của họ và mong muốn không có quá nhiều sự quan tâm và tò mò từ phía công chúng.

Trong tuyên bố, họ cũng bày tỏ lòng biết ơn với lời chúc phúc và sự ủng hộ của người hâm mộ và khán giả dành cho Daniel Henney và Lou Kumagai, hứa rằng họ sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình cảm này.

Daniel Henney là người từng hoạt động trong ngành người mẫu từ năm 2001 và sau đó ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2005 với bộ phim truyền hình "My Name is Kim Sam-soon". Sau đó, anh đã chuyển đến Hollywood và tham gia vào các bộ phim như "X-Men Origins: Wolverine", "Criminal Minds" và "The Wheel of Time."



Vợ của Daniel Henney là người Mỹ gốc Nhật và đã tham gia vào ngành người mẫu và diễn xuất với sự xuất hiện trong các tác phẩm như "Only the Brave", "Forest Without Love" và "Good Trouble".