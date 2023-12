Theo thông tin từ trang 8world, vào tháng 5/2023, nữ diễn viên Kyoko Fukada vẫn tiếp tục đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, nhưng hiện tại đã gỡ bỏ. Nguồn tin cho biết, Kyoko Fukada và bạn trai là "ông trùm bất động sản" Hiroyuki Sugimoto đã chấm dứt mối quan hệ kéo dài nhiều năm của họ, do cô bị cáo buộc ngoại tình.

Bê bối ngoại tình của "nữ thần nhan sắc" Nhật Bản

Một nguồn tin tiết lộ rằng, Kyoko Fukada có mối quan hệ "mập mờ" với một đạo diễn sau nhiều lần hợp tác nghệ thuật. Cả hai thậm chí đã được bắt gặp đi chơi riêng tư tại một quán bar ở Tokyo. Một nguồn tin khác cho biết, đạo diễn đã đến nhà Fukada Kyoko trong khi bạn trai của cô là Sugimoto Hiroyuki đang công tác ở New York và sau đó đã để lại quần áo tại đó, từ đó vụ ngoại tình được phanh phui.

Kyoko Fukada và bạn trai là "ông trùm bất động sản" Hiroyuki Sugimoto đã chấm dứt mối quan hệ kéo dài nhiều năm. (Ảnh: JPTimes)

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Hiroyuki Sugimoto đã tiết lộ rằng, họ đã chấm dứt mối quan hệ vì "một số chuyện" và chúc Kyoko Fukada có những điều tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Kyoko Fukada đã phát ngôn rằng, đây là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ.

Hình ảnh của Fukada Kyoko, người từng được coi là "nữ thần nhan sắc" hàng đầu ở Nhật Bản đã suy giảm đáng kể trong lòng người hâm mộ. Đây không phải lần đầu tiên Fukada Kyoko dính líu đến bê bối ngoại tình. Trước đó, cô đã nhiều lần bị đồn đoán về mối quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có ca sĩ Kamenashi Kazuya.

Bê bối ngoại tình này có thể tác động đến sự nghiệp của Fukada Kyoko, người từng được đánh giá cao trong ngành giải trí Nhật Bản. Nhiều khán giả cho rằng, danh tiếng của cô có thể bị hủy hoại bởi scandal này, như đã xảy ra với nhiều sao nữ khác trước đây. Trước đó, Kyoko Fukada đã bị chẩn đoán mắc rối loạn điều chỉnh và đã tạm nghỉ để tập trung vào điều trị. Nữ diễn viên 38 tuổi đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và phim ảnh nổi tiếng như: Ring 2, Búp bê, Like Asura, Roommate, Thượng đế, Xin hãy cho con thêm thời gian, To Heart, Fugo Keiji... Fukada Kyoko từng nhiều lần vào danh sách minh tinh quyến rũ nhất Nhật Bản, do khán giả bình chọn.