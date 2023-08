Theo tờ People, Britney Spears đã chọn lối đi pháp lý để giải quyết cuộc ly hôn với chồng cũ Sam Asghari. Hiện tại, cô đã thuê một trong những luật sư ly hôn nổi tiếng nhất Hollywood là Laura Wasser để đại diện cho mình trong cuộc chiến pháp lý này.

Chưa có bất kỳ bình luận công khai nào từ phía Britney Spears sau những tuyên bố của Sam Asghari. Một nguồn tin thân cận đã tiết lộ cho Entertainment Tonight rằng, nữ ca sĩ cảm thấy tổn thương sau quyết định của chồng và khẳng định cô "không lừa dối" trong mối quan hệ này. Sự xuất hiện của Laura Wasser, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ly hôn tại Hollywood cho thấy quyết tâm của Britney Spears trong việc đảm bảo quyền lợi tài chính và tương lai của mình.



Britney Spears suy sụp, khẳng định không ngoại tình dù chồng cũ ly hôn

Britney Spears và Sam Asghari quyết định ly hôn gây bất ngờ cho dư luận. Ảnh: IG.

Cuộc ly hôn giữa Britney Spears và Sam Asghari đã thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông. Adam Streisand - luật sư xét xử ở Los Angeles (người Britney Spears đã thuê làm đại diện pháp lý của cô vào năm 2008 để ly hôn người chồng thứ hai) đã chia sẻ quan điểm của mình về tình hình hiện tại. Ông Streisand cho biết: "Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng Britney có "biệt tài" đóng "vai ác" trong các mối quan hệ".

Tuy nhiên, ông cũng đã thể hiện sự đồng cảm với tình cảnh của Britney Spears. Adam Streisand nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi pháp lý và ổn định về mặt tinh thần của thân chủ trong các cuộc ly hôn phức tạp.

Cuộc chiến pháp lý này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời của Britney Spears, vốn đã trải qua nhiều biến cố và thách thức. Trên mạng xã hội, nhiều bạn bè nổi tiếng đã động viên cô.

Trong chuyến lưu diễn của mình tại Detroit, Mỹ, nữ ca sĩ Pink đã thay đổi lời bài hát “Don’t Let Me Get Me” của mình, trong đó có câu "Tired of being compared to damn Britney Spears” (Tạm dịch: Quá mệt vì suốt ngày bị so sánh với Britney Spears khốn nạn), thành "Tired of being compared to sweet Britney Spears" (Quá mệt vì suốt ngày bị so sánh với Britney Spears ngọt ngào).

Pink và Paris Hilton ủng hộ nữ ca sĩ Britney Spears. Ảnh: Page Six.

Paris Hilton, một người bạn lâu năm của Britney thì chọn cách cổ vũ nữ ca sĩ kín đáo hơn. Cô chỉ "thả tim" cho một đoạn video mới nhất của Britney Spears, được nữ ca sĩ đăng tải ngay sau khi chồng cô công khai nộp đơn ly hôn ra tòa.

Chồng cũ thứ hai của Britney Spears là Kevin Federline, người hiện chăm sóc hai con chung với ca sĩ cũng lên tiếng thông qua luật sư của mình. "Dù họ có còn bên nhau nữa hay không, tôi đều mong những điều tốt đẹp nhất xảy ra, đặc biệt là với Britney", anh nói.

Britney Spears và Asghari đã kết hôn tại chính ngôi nhà của cô ở California vào ngày 9/6/2022. Những người nổi tiếng như Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton và Madonna đều đã có mặt để chúc phúc cho cả hai. Quyết định kết hôn này có ý nghĩa rất quan trọng với Britney, bởi đó là bước đi tự chủ đầu tiên của cô sau một thời gian dài bị kiểm soát bởi tình trạng giám hộ của tòa án.

Cặp đôi từng được dư luận yêu thích này đã là điểm tựa tinh thần cho nhau qua nhiều năm, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn khi Britney vẫn ở dưới quyền bảo hộ của cha ruột. Cặp đôi này đã gặp nhau lần đầu trong khi nữ ca sĩ quay video âm nhạc cho bài hát "Slumber Party" vào năm 2016, trong đó Sam đóng vai người yêu của cô.

Ngọn lửa tình yêu của cả hai đã bùng cháy ngay lập tức. Trong khoảng thời gian gián đoạn giữa các cảnh quay, họ đã tán tỉnh nhau riêng tư và sau đó đã lên kế hoạch cho một cuộc hẹn. "Tôi nghĩ: "Anh ấy thực sự đáng yêu". Vì vậy tôi đã gọi cho Sam. Anh ấy thực sự là một người vui vẻ, hài hước", Britney nói. Trước khi kết hôn, Britney và Sam đã từng mất một đứa con chưa ra đời.