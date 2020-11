Bé gái 2 tuổi biến dạng cột sống vì khối u quái 4kg

Khi thấy u mỡ lớn nhanh bất thường thì cần đi khám ngay

"U mỡ là u lành tính thường gặp ở người lớn do lắng động chất mỡ nằm dưới da. U mỡ nằm ở nhiều vị trí như cổ vai lưng cánh tay. U mỡ lành tính nhưng dễ chẩn đoán nhầm với u phần mềm có xu hướng lành tính, hoặc u mỡ phối hợp dị dạng mao mạch bạch huyết… Vì vậy, cần phải có sự khám sàng lọc loại xem đúng u mỡ hay u khác.

U mỡ với kích thước bé có thể theo dõi sống hòa bình. Khi u mỡ to hơn 5 cm thì phải cân nhắc phẫu thuật vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc nằm vị trí quan trọng ảnh hưởng chức năng. Trong trường hợp bệnh nhi V., nếu gia đình đưa bé đến khám sớm hơn khi thấy khối u to nhanh bất thường thì việc can thiệp sẽ dễ dàng hơn, không làm ảnh hưởng đến các chức năng cột sống, lồng ngực của cháu bé".

Bác sĩ Đặng Hoàng Thơm