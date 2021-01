Bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ bạo hành đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2. Cái

Bà ngoại của bé đang phối hợp với cơ quan công an và bệnh viện để làm các thủ tục đưa thi thể bé về quê. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã nắm sự việc và hỗ trợ gia đình các thủ tục đưa bé về quê miễn phí.



Trước đó, vào ngày 17/11, bé T.T.K.C (3 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận 12, TP.HCM) được Bệnh viện quận 12 chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập dưới lách, viêm phổi nặng...

Tại Bệnh viện quận 12, bác sĩ ghi nhận đồng tử 2 bên mắt 4mm, mất phản xạ ánh sáng, chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương sọ não. Các bác sĩ cho bé thở oxy và chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tại thời điểm vừa chuyển viện, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận bé hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông trái, chảy máu tai phải, bầm tay trái và 2 mắt. Các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn sinh hoạt (theo lời khai của mẹ). Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, dùng kháng sinh, chống phù não.

Kết quả chụp CT-scan sọ ghi nhận tụ máu não, nứt sọ, tụ dịch xoang hàm, xoang sàng 2 bên... CT-scan bụng ghi nhận dịch bụng lượng ít, theo dõi dập vỡ cực dưới lách, có ổ nhỏ đông đặc đáy phổi phải, phù nề nhẹ thành túi mật... Mặc dù bé được thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, dịch truyền, thuốc vận mạch..., nhưng tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong.

Trước đó, mẹ bé khai cách ngày nhập viện 3 ngày, bé bị té cầu thang không rõ độ cao. Sau khi té, bé tỉnh, có bầm mắt và ói 1 lần. Sáng nhập viện, người mẹ có dùng tay đánh mạnh vào đầu và tai C, sau đó bé sụp mi, co gồng dần. Hiện tại, mẹ bé đang bị công an triệu tập làm việc.

Theo bà ngoại bé, con gái bà có 5 người con với 3 người chồng khác nhau. 3 bé lớn đã gửi cho 2 bên nội ngoại nuôi, chỉ còn lại 2 bé nhỏ nhất ở cùng mẹ tại nhà trọ ở quận 12, hàng ngày đi bán vé số cùng mẹ.

Buổi sáng xảy ra sự việc, bé C đi vệ sinh nhưng lỡ làm dính phân vào dép nên bị mẹ đánh. Bà ngoại bé C cho biết, trước khi sự việc xảy ra, con bà có biểu hiện bất thường về tâm lý, trầm cảm, chứ bình thường cũng rất thương con.