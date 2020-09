Bến Tre: "Hô biến" thứ cả làng vứt vạ vứt vật thành những bộ bàn ghế trông rất là ngầu

Bộ bàn ghế được làm từ vỏ xe phế liệu do anh Hoàng và anh Dội, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre).





Kiểu dáng đặc biệt

Những sản phẩm bàn ghế, chậu hoa làm từ vỏ xe của anh Dội và anh Hoàng độc đáo, rất ấn tượng. Bộ bàn ghế gồm 1 bàn tròn kết cấu 3 tầng, mặt ván ép và 4 chiếc ghế có lưng tựa, được chế tác hoàn toàn từ vỏ xe.





Từ chân ghế, chân bàn đến lưng ghế, mặt ghế đều được bện lại từ những sợi cao su. Các bộ phận, chi tiết được kết nối chắc chắn bằng ốc vít. Vết rãnh vốn có trên bề mặt vỏ xe tạo nên những đường nét hoa văn đặc thù. Bộ bàn ghế được thổi sơn đen, ánh lên nét bóng bẩy, chiếc ghế ngồi vào vừa vặn, lại có độ đàn hồi bởi chất liệu cao su nên khá thoải mái.





Ngoài bàn ghế, còn có các chậu hoa nhiều kích cỡ, nhiều nhất là chậu cỡ trung với chu vi tương đương một chiếc vỏ xe ô tô. Rìa chậu được cắt hoa văn tam giác. Đáy chậu có hình dáng hoa hướng dương cách điệu.





Tất cả những đồ vật này đều do chính tay anh Lê Văn Dội ở ấp An Trạch Đông, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) thực hiện tỉ mỉ. Anh Lê Văn Dội, sinh năm 1968, vốn là thợ sơn, do mắc bệnh khớp nhiều năm nay nên đi lại khó khăn.





Ở nhà có tiệm cà phê nhỏ phục vụ bà con trong xóm, anh và vợ bán quán, mưu sinh. Xem trên internet thấy người ta tái chế vỏ xe ô tô, anh đi xin các vỏ xe phế liệu về mày mò làm thử.

“Mới đầu không được đẹp, rồi từ từ nghĩ tới kiểu này kiểu kia, chỉnh sửa riết nên ngày càng đẹp hơn”, anh Lê Văn Dội cho biết.

Anh Hoàng cũng đứng ra đưa ý tưởng KN với sản phẩm thân thiện từ vỏ xe phế liệu tham gia các cuộc thi để sản phẩm được biết đến nhiều hơn.

Thấy anh Dội mất sức lao động, lại làm ra những sản phẩm bằng vỏ xe độc đáo, anh Nguyễn Văn Hoàng - giáo viên Trường THCS Thành Thới A ở cùng ấp An Trạch Đông tới phụ, chụp ảnh sản phẩm rồi giới thiệu trên mạng xã hội, đem về những đơn hàng đầu tiên cho anh Dội.





Thế là hai anh bắt đầu cùng hợp tác với nhau, người chuyên làm sản phẩm, người chuyên đi giới thiệu, kết nối tiêu thụ.





Hướng mới cho sản phẩm





Hai người cùng kết hợp làm từ đầu năm 2020 đến nay, hơn 200 chậu hoa, gần 10 bộ bàn ghế từ vỏ xe cũ đã được đặt hàng và tiêu thụ hết. Đa số khách hàng là chủ các quán cà phê muốn tạo phong cách riêng cho quán mình; nhiều trường học cũng đặt hàng để trồng hoa, bài trí trong khuôn viên trường, lớp.





Anh Nguyễn Văn Hoàng và anh Lê Văn Dội giới thiệu bộ bàn ghế và giỏ hoa làm từ vỏ xe phế liệu.



Là người tham gia thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm này, anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết, theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi, sản phẩm thân thiện từ vỏ xe tái chế có nhiều ưu thế so với các sản phẩm cùng loại.





Ngoài giá thành cạnh tranh, bản thân chất liệu cao su cho phép người thợ chế tác thành nhiều kiểu dáng, có thể sơn màu hoặc vẽ thành nhiều màu sắc tạo các sản phẩm phù hợp để trong nhà và cả ngoài trời vì có độ bền cao, lại dễ vệ sinh, chùi rửa.





Bên cạnh đó, ý tưởng khởi nghiệp của anh Dội và anh Hoàng góp phần giải quyết tình trạng các vỏ xe cũ tồn đọng, chưa có hướng xử lý tại các tiệm sửa xe lâu nay. Thậm chí có nơi đốt bỏ, gây ô nhiễm môi trường.





Với bàn tay khéo léo và quyết tâm muốn làm kinh tế, cải thiện cuộc sống, anh Dội và anh Hoàng đã thổi hồn cho những chiếc vỏ xe bỏ đi, để chúng có thêm công dụng mới, hữu ích cho cuộc sống.





“Chúng tôi muốn đưa chất liệu dừa kết hợp vào các sản phẩm vỏ xe cũ này, có thể là chỉ xơ dừa hoặc gáo dừa để trang trí thêm cho sản phẩm bắt mắt hơn. Hướng đi lâu dài sẽ là nâng tầm lên thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo. Với nhiều đơn hàng được đặt, chúng tôi sẽ mướn thêm thợ để gia công từng công đoạn, góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi tại địa phương”, anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết.





Thông tin từ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, “Sản phẩm thân thiện từ vỏ xe phế liệu” của anh Nguyễn Văn Hoàng và Lê Văn Dội là một trong 6 dự án khởi nghiệp của tỉnh Bến Tre vào vòng bán kết khu vực miền Nam (với 48 dự án) Cuộc thi Dự án KN thanh niên nông thôn năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức. Hiện các chủ dự án đã tham gia các buổi tập huấn kỹ năng trình bày do Ban tổ chức hướng dẫn, chuẩn bị tranh tài vào tháng 10-2020.